Ogromną wagę do zdrowego, przynoszącego relaks snu przywiązuje także tradycyjna, chińska sztuka planowania przestrzeni tak, by osiągnąć harmonię ze środowiskiem naturalnym, czyli feng shui. Jak według niej powinna wyglądać nasza sypialnia?



Według feng shui łóżko to najważniejszy mebel w sypialni. W nim śpimy, odpoczywamy, czasem chorujemy, ale generalnie miejsce to kojarzy się nam z relaksem i spokojem. Takie też powinno być!



W idealnej sypialni feng shui łóżko powinno być umieszczone na środku ściany, na której nie ma okien ani drzwi - postawienie łóżka bezpośrednio pod oknem jest według Chińczyków niedopuszczalne!



Łóżko w sypialni powinno być ustawione w takim miejscu, w którym nie będzie blokowało wejścia do pokoju oraz swobodnego poruszania się po sypialni. Jeśli będzie nam przeszkadzało np. w podejściu do szafy, z której często korzystamy, wkrótce zacznie to budzić naszą frustrację.

Łóżko musi być tak ustawione, by pozwolić nam także na swobodne otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych. W wielkim skrócie - nic nie może blokować przepływającej przez sypialnię energii, a korzystanie z tego pokoju musi być dla nas jak najbardziej komfortowe. To jednak nie wszystko!

Dlaczego nie należy spać z nogami w kierunku drzwi? Sztuka feng shui zna odpowiedź!

Jak wykorzystać skórki bananów? Według Chińczyków, sypialniane łóżko nie powinno stać bezpośrednio na wprost drzwi. Niedopuszczalne jest także spanie w tzw. pozycji trumiennej, czyli z nogami w kierunku drzwi, która kojarzy się z wyprowadzaniem zmarłych z domu. Przepływ energii chi może zakłócać wtedy nasz sen.

Ważne, by w okolicy łóżka ani nad nim nie znajdowały się belki stropowe i skosy - mogą one bowiem powodować dyskomfort i podświadomy lęk. One także hamują przepływ energii chi. Feng shui nie poleca także łóżek piętrowych - nie sprzyjają one wypoczynkowi, a osoba śpiąca na górze czuje zagrożenie przed upadkiem. Osoba śpiąca na dole boi się natomiast wiszącego nad nią łóżka.

Leżąc na łóżku nie powinniśmy również widzieć skierowanych w naszym kierunku ostrych kantów i przedmiotów tzw. zatrutych strzał. Nie wieszajmy też nad nic nad głową i zadbajmy, by sypialnia była tylko i wyłącznie miejscem odpoczynku!



Jeśli w naszej sypialni znajdują się jednak takie strzały, można je unieszkodliwić wieszając lustro lub otaczając je bujną roślinnością.





Feng shui: Jak właściwie ustawić łóżko w sypialni?

Według feng shui łóżko w sypialni powinno być ustawione przy ścianie, równolegle lub prostopadle do drzwi. W miarę możliwości powinno stać jak najdalej od okna, aby wpływająca z zewnątrz energia nie wzbudzała w nas niepokoju. Idealnie, jeśli mamy możliwość dojścia do łóżka z trzech stron.

Pod łóżkiem nie powinniśmy także gromadzić zbędnych rzeczy, powinien panować tam porządek i czystość!

W takiej sypialni energia chi (w filozofii chińskiej po prostu energia życiowa) może swobodnie krążyć, a my zachowamy zdrowie i spokój.

