Opady śniegu i ujemne temperatury potrwają w naszym kraju tylko do soboty - 9 grudnia. Prognozy mówią, że już niedzielę z zachodu nadciągnie ciepły front, wraz z nim intensywne opady śniegu z deszczem i deszczu, jednocześnie drastycznie wzrosną temperatury. Możliwe, że już w pierwszej połowie przyszłego tygodnia na zachodzie kraju termometry będą pokazywać nawet 10 st. C.

Jakiej pogody możemy spodziewać się na Boże Narodzenie 2023?

Najnowsze obserwacje synoptyków wskazują na to, że ocieplenie przyjdzie tylko na kilka dni. W drugiej połowie przyszłego tygodnia znów doświadczymy niskich temperatur oraz deszczu, który szybko przejdzie w śnieg. Niewykluczone, że mróz oraz śnieg zostaną z nami przez cały przedświąteczny tydzień, aż do 24 grudnia. Wszystko wskazuje więc na to, iż w Boże Narodzenie doświadczymy typowo grudniowej pogody - temperatury w dzień oscylować będą w okolicach 0 st. C, a nocami nadejdzie lekki mróz.

Zdjęcie Tuż przed świętami znów poprószy śniegiem. Całkiem możliwe, że będziemy mogli cieszyć się nim również w Boże Narodzenie / Tadeusz Koniarz / East News

Czy na Boże Narodzenie spadnie śnieg?

Gdzie będzie najchłodniej? Tradycyjnie na wschodzie kraju, najcieplej zaś na zachodzie oraz Pomorzu.

Taka aura ma utrzymać się w Polsce do Sylwestra. Okresami poprószy śnieg, a słupki na termometrach w dzień nie powinny spadać poniżej -1 st. C. To optymistyczne wieści, bo jeszcze niedawno sądzono, że w Boże Narodzenie 2023 będzie raczej jesiennie, aniżeli zimowo.

Synoptycy zapowiadają więc, że w tym roku pogoda najpewniej zrobi nam na gwiazdkę prezent i umili świąteczny czas białym puchem.