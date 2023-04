Krzysztof Jackowski i jego wizje

Życie i styl Aida Kosojan-Przybysz dzieli się ważnym przesłaniem. Chodzi o jedno słowo Krzysztof Jackowski jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Jest znany m.in. za sprawą wieloletniej współpracy ze służbami mundurowymi, podczas której pomagał w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Obecnie swoimi wizjami i przesłaniami dzieli się głównie za pośrednictwem platformy YouTube, gdzie prowadzi transmisje live. Jego wystąpienia cieszą się sporym zainteresowaniem internautów, którzy zasypują go komentarzami.

Jasnowidz w dużej mierze skupia się na obecnej sytuacji na świecie. Mówi o sprawach politycznych i gospodarczych, a także nawiązuje do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ostatnim czasie przekazał swoim odbiorcom przesłanie dotyczące najbliższej przyszłości, które niestety nie napawa optymizmem. Wspomniał o krachu i kryzysie. Jego zdaniem to właśnie kwiecień jest miesiące, w którym się to zaczęło. Czerwiec z kolei kojarzy się Krzysztofowi Jackowskiemu z zaognieniem sytuacji na świecie.

Krzysztof Jackowski o pogodzie na majówkę

Krzysztof Jackowski postanowił zdradzić, jakie ma przeczucia odnośnie pogody. W rozmowie z portalem o2.pl zapowiedział, kiedy możemy spodziewać się słonecznych dni. "Kwiecień i maj podzieliłbym na dwa etapy. Pierwszy z nich właściwie mamy i on jeszcze potrwa. Jest to kapryśna pogoda, czyli niestety słońce będzie walczyło z chmurkami" - podkreślił.

Jasnowidz z Człuchowa jest jednak zdania, że pierwsze dni maja będą odznaczać się wysokimi temperaturami. To dość optymistyczna wizja, zwłaszcza że podczas majówki pogoda zazwyczaj nie rozpieszcza. "Dopiero w drugim etapie - koniec kwietnia, maj, zrobi się od razu lato. Będzie taki przeskok. Teraz mamy kapryśną wiosnę, a jak już te chmurki dadzą sobie trochę spokoju, to od razu będzie ciepło jak latem - stwierdził Krzysztof Jackowski.

