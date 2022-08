Krzysztof Jackowski, najpopularniejszy jasnowidz w Polsce w ostatnich miesiącach mocno się uaktywnił i dosłownie co kilka dni dzieli się z obserwatorami swoimi wizjami. Niestety, nie są one pozytywne i wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące będą dla nas trudne.

W jednym z najnowszych nagrań na YouTube Krzysztof Jackowski przyznał, że "Cała Europa stoi w okowach przyszłej wojny, a świat stoi przed bardzo poważnym konfliktem".

Nie myślałem kiedykolwiek w latach przeszłych, że przyjdzie moment że przyjdzie mi mówić do państwa że jesteśmy bardzo blisko tego stanu najpoważniejszego - wybuchu tego poważnego konfliktu światowego - jesteśmy bardzo blisko niego

powiedział.

Alkorewolucja w Polsce. Kolejne miasto chce nocnej prohibicji

To, co widzisz na tym obrazku zdradza, jakim i dlaczego jesteś człowiekiem

Archeolodzy dokonali sensacyjnego odkrycia. Czym jest tajemniczy przedmiot?

Najlepsze memy o kotach. Ty jeszcze nie wiesz, ale one zawładną kiedyś światem Jasnowidz dodał także, że "Polska jest w bardzo trudnym położeniu i tu nie chodzi o to, że Rosja chciałaby walczyć z Polską, tu chodzi o to że Rosja chce odgrodzić Europę od siebie jeżeli dojdzie do rzeczy militarnych, jeżeli dojdzie do światowego konfliktu, który w moim odczuciu jest bardzo blisko - to jest ten czas".

Krzysztof Jackowski chętnie podejmuje także lżejsze tematy i nie boi się np. stawiać prognoz pogody. Jaka zima czeka nas w tym roku i czy powinniśmy się stresować kryzysem węglowym?

Reklama

Zobacz również: Naukowcy przewidzieli skutki ewentualnej wojny jądrowej. Tyle ludzi umrze!

Krzysztof Jackowski o zbliżającej się zimie. Nie ma dobrych wieści?

W wywiadzie, którego udzielił Super Expressowi, polski jasnowidz powiedział, że nie myślał jeszcze o tym, jaka zima czeka nas w tym roku, ale ma już pewne przeczucia:

Pierwsze przeczucie? Zima w tym roku będzie krótka. Mówię o tym roku, o 2022, nie o styczniu, nie o lutym 2023. Mówię o końcu roku 2022. Tam będzie jakiś przejaw zimy. Ogólnie zima będzie taka umiarkowana. Bardziej deszczowo będzie w tym roku

- zdradził.

Jeśli przepowiednie Jackowskiego się spełnią, będzie to już kolejny deszczowy grudzień, bez śniegu i mrozu. Tęsknicie za prawdziwą, mroźną zimą jak sprzed lat? Myślicie, że jeszcze wróci?

Zobacz również:

Koniec świata coraz bliżej? Prorocy zgodni co do jednego!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Odeszła od Świadków Jehowy. Przez całe dzieciństwo czuła się kontrolowana Deutsche Welle