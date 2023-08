Emerytury biskupów wyższe niż średnie świadczenia emerytów

Emerytury biskupów nie należą do najniższych. Wysoko postawieni duchowni otrzymują spore świadczenia. Skąd biskupi otrzymują swoje emerytury? Podobnie jak ma to miejsce w przypadku seniorów niezwiązanych z duchowieństwem, wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Po osiągnięciu 75 roku życia biskupi otrzymują jeszcze jedno świadczenie. Pochodzi ono z Funduszu Kościelnego, który jest zasilany budżetem państwa. Tym sposobem wysokość emerytur biskupów może sięgać nawet 10 tys. zł. To ponad dwukrotnie więcej niż wynosi średnia emerytura w Polsce – w marcu 2023 roku wyniosła ona 3 482,63 zł brutto. Niżsi stopniem księża pobierają mniejsze emerytury – w przypadku proboszczów jest to około 5 tys. zł.

Jeszcze przed przejściem na emeryturę biskupi mogą liczyć na dobre zarobki. Według różnych danych zarabiają oni od 3,5 do 7 tys. zł (w zależności od diecezji). Do tego dochodzą liczne dodatki i darowizny trafiające w ręce duchownych z podlegających im parafii.

Ponad 20 tys. zł – aż tyle emerytury może pobierać arcybiskup Głódź

Jednym z czołowych rekordzistów pod względem wysokości pobieranych świadczeń jest arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Duchowny może pobierać ponad 20 tys. zł emerytury. Skąd taka kwota?

Świadczenie w wysokości do 17 tys. zł pochodzi z Ministerstwa Obrony Narodowej. Arcybiskup Głódź w przeszłości pełnił funkcję biskupa polowego Wojska Polskiego. Z tego tytułu przysługuje mu tak zwana emerytura generalska. Do tego dochodzi świadczenie z Funduszu Kościelnego. Co ciekawe, duchowny ma zapewnione również pokrycie kosztów wyżywienia oraz leczenia.

W 2021 roku arcybiskup Głódź został ukarany przez Stolicę Apostolską za zaniedbania dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych księży. W wyniku tego hierarcha musiał opuścić archidiecezję gdańską i zamieszkać w swojej rodzinnej Bobrówce na Podlasiu. Duchowny emeryturę spędza w obszernej rezydencji. Willa znajduje się na działce, której wartość może przekraczać nawet milion złotych. Sama posiadłość może być warta znacznie więcej.

