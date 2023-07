Hulaj dusza, piekła... nie ma? Tak księża i zakonnice spędzają wakacje

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Lato to czas wzmożonych urlopów i długo wyczekiwanego odpoczynku od pracy dla milionów Polaków. A czy ksiądz lub zakonnica mają także prawo do wakacyjnej laby? Jeśli tak, to na jak długi urlop mogą sobie pozwolić i co właściwie wtedy robią?

Zdjęcie Ksiądz ma prawo skorzystać z urlopu w ciągu roku / 123RF/PICSEL