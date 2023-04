W jaki sposób wylicza się emeryturę?

Życie i styl Dodatkowe 300 zł do emerytury. Zobacz, czy przysługują ci te pieniądze Obecnie w Polsce najniższe gwarantowane świadczenie emerytalne to 1588,44 zł brutto. Tyle samo wynosi renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku dokonuje waloryzacji wypłacanych świadczeń. O 1 marca wzrosły one o 14,8 proc.

Wysokość emerytur jest ustalana poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, czyli przewidywaną liczbę miesięcy, przez którą dana osoba będzie pobierać świadczenie. Podstawa ta jest ustalana przy uwzględnieniu zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne. W przypadku członków OFE brane są również pod uwagę zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie w ZUS.

Tylko kapitał początkowy jest brany pod uwagę w przypadku osób, które były objęte ubezpieczeniem społecznym przed 1999 rokiem i nie były objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi po 1998 roku.

Obecnie w Polsce kwota najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalnego wynosi 1588,44 zł brutto

Ile wynosi najniższa emerytura wypłacana w Polsce?

Wspomniana wyżej minimalna kwota emerytury przysługuje osobom, które przepracowały pewien okres, który uprawnia do pobierania takiego świadczenia. Są w Polsce emeryci, którzy jednak dostają znacznie mniej.

Podczas rozmowy z PAP w sierpniu 2022 roku prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przekazała, że wówczas najniższa wypłacana emerytura w Polsce wynosiła 10 groszy. Dodała, że koszt obsługi takiego świadczenia może wynosić od 100 do 150 zł. W 2021 roku była jeszcze niższa, bo wynosiła zaledwie trzy grosze.

Obecnie najniższa wypłacana emerytura to jeden grosz - tak wynika z raportu ZUS, do którego dotarł "Fakt". Pojawia się więc pytanie, skąd tak niskie świadczenie. Okazuje się, że otrzymuje je kobieta, która przepracowała jeden dzień na umowie zlecenie.

