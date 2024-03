Zespół Ornitolog Ekspert to grupa specjalistów i pasjonatów z dziedziny ornitologii. Od ponad 10 lat zajmują się badaniami na temat wiosennych i jesiennych migracji oraz miejsc gniazdowania i żerowania w ekosystemach rolniczych. Szefem firmy oraz założycielem strony www.ornitolog.org.pl jest ornitolog Michał Dworak, który również jest ekspertem ministra rolnictwa do spraw programu rolno środowiskowo klimatycznego. W rozmowie z Interią wypowiada się na temat sów.

Charakterystyka sów. Co warto o nich wiedzieć?

Ornitolog wyjaśnia, że sowy są bardzo ciekawym gatunkiem. Mają wyspecjalizowaną budowę skrzydeł, dzięki której potrafią bezszelestnie latać i polować. Ich ofiary nawet się nie zorientują, że są w pobliżu. To bardzo ważna cecha, która odróżnia sowy od innych gatunków ptaków, takich jak gołębie, których trzepot skrzydeł nie sposób nie usłyszeć. Gatunek ten ma doskonały wzrok i świetnie widzi w ciemności. Sowy są drapieżnikami, a ich pazury są bardzo silne, dokładne i ostre, co zapewnia im jeszcze bardziej precyzyjne polowanie.

Gdzie spotkamy sowy? Jedna z nich mieszka w Kołobrzegu

Sowy najczęściej występują w gospodarstwach rolniczych, jednak nie oznacza to, że nie spotkamy ich w miastach. Do gatunków, z którymi możemy mieć styczność na co dzień, są: Pójdźka, Płomykówka, Uszatka i Sowa Błotna. Michał Dworak dodaje, że jeden z tych gatunków możemy zaobserwować wieczorami w jednym z turystycznych miast, jakim jest Kołobrzeg. To właśnie tam obok straganów i budek z goframi w pasażu usłyszymy nawoływanie Puszczyka.

Ekspert mówi, że w miastach najczęściej możemy spotkać Pójdźkę, która na miejsce gniazdowania wybiera wieże kościelne, strychy, kominy i inne trudno dostępne miejsca, w których jest cicho i spokojnie. Natomiast w środowisku leśnym budują gniazda w dziuplach i konarach drzew.

Sowy są niezmiernie pożyteczne, gdyż pomagają pilnować, aby nie doskwierała nam zbyt duża populacja gryzoni. Głównie żywią się myszami, szczurami, płazami, gadami, różnorodnymi jaszczurkami, zaskrońcami, kretami, a nawet ryjówkami. Wszystkim tym, co są w stanie upolować na łąkach, w krajobrazie rolniczym i miastach. Ptaki te najłatwiej jest spotkać podczas żerowania i polowania, czyli późnym wieczorem lub nocą. Najczęściej usłyszymy je po specyficznym „huhaniu”.

Michał Dworak wyjaśnia, że warto pomagać sowom. Można stwarzać im sztuczne miejsca lęgowe. W miastach i wsiach umieszczać budki, a w lasach kosze lęgowe. Ze względu na to, że zabieramy im naturalne tereny, to pojawia się deficyt takich miejsc. Tworząc sztuczne warunki, możemy przyczynić się do tego, aby ich populacja była stabilna, a nawet rozwijała się.

Ciekawostki o sowach. Wiedzieliście?

Ornitolog tłumaczy, że sowy mają bardzo charakterystyczne upierzenie, które różnym gatunkom tworzą inną „twarz”. Dla przykładu Sowa Uszata ma „uszy”, które tak naprawdę nie są jej uszami, tylko wypustkami piór. Co ciekawe, niektóre gatunki ptaków dopasowują się do środowiska, w którym żyją. Oznacza, to, że barwa ich umaszczenia jest np. taka sama jak drzewo i trudno jest je dostrzec w ich naturalnym kamuflażu. Pomaga im to ukryć się np. przed potencjalnymi ofiarami.

