Japonia u progu kryzysu demograficznego. Już co dziesiąty mieszkaniec ma 80 lub więcej lat

Jak wyglądała Kleopatra? Wcale nie była aż tak piękna, jak sądzono?

Kara grzywny, a nawet areszt za zdjęcia na dworcu. Nowe regulacje mogą dotknąć każdego z nas

TEST IQ: Podchwytliwa zagadka matematyczna. Rozwiązało ją tylko 2 proc. osób

Synoptycy zapowiadają upalny początek października. Potem nastąpi gwałtowna zmiana w pogodzie

Japończycy coraz starsi. Czy to oznacza kryzys demograficzny?

Starzenie się społeczeństwa, gwałtowny spadek liczby urodzeń i kurcząca się siła robocza to problemy, z którymi Japonia zmaga się od lat. Coraz większym wyzwaniem jest finansowanie emerytur i kosztów opieki zdrowotnej. Nie sposób jednak nie zauważyć, że Japonia minęła właśnie kolejny punkt ostrzegawczy na drodze do kryzysu demograficznego. Według rządowych danych nieco ponad 10 proc. mieszkańców tego kraju to ludzie w wieku 80 i więcej lat. Rekordowo wysoki jest też w Japonii odsetek osób starszych, czyli w wieku ponad 65 lat. W tej liczącej 125 milionów ludzi populacji wynosi on 29,1 proc., co stanowi najwyższy wskaźnik na świecie.

Reklama

Ta sytuacja już teraz ma poważny wpływ na finanse kraju. Mimo że wskaźnik zatrudnienia osób starszych w Japonii należy do najwyższych wśród rozwiniętych gospodarek (pracownicy w wieku 65 lat i starsi stanowią ponad 13 proc. krajowej siły roboczej) - nie rozwiązuje to problemu nadmiernego obciążenia kosztami ubezpieczenia społecznego. Zatwierdzone na przyszły rok wydatki budżetowe na ten cel są rekordowe.

Zobacz też: Ubyło 800 tysięcy Japończyków. Największy spadek populacji w historii

W Japonii rodzi się coraz mniej dzieci. Kraj stoi na skraju załamania

Przyczyną kryzysu jest spadająca liczby urodzeń. Ten problem dotyka wielu krajów rozwiniętych, ale w Japonii jest szczególnie dotkliwy. W ubiegłym roku w kraju urodziło się mniej niż 800 tys. dzieci. To najmniej od czasu, gdy w XIX wieku zaczęto prowadzić rejestry. W latach 70. liczba ta wynosiła ponad dwa miliony rocznie. Już w styczniu premier Fumio Kishida powiedział, że jego kraj ze względu na niską dzietnioć stoi na skraju załamania. Wysiłki mające na celu odwrócenie tego trendu jak dotychczas nie powiodły się. Jako główne powody, z których młodzi Japończycy nie decydują się na dzieci, wymieniane są rosnące koszty życia i długi czas spędzany w pracy.

Zdjęcie W Japonii gwałtownie spadła liczba urodzeń. W ubiegłym roku przyszło tam na świat mniej niż 800 tys. dzieci / Mateusz Grochocki / East News

Prognozy na przyszłość nie są optymistyczne, przewidują bowiem dalsze gwałtowne starzenie się japońskiego społeczeństwa. Według szacunków Narodowego Instytutu Badań nad Ludnością i Zabezpieczeniem Społecznym do 2040 roku osoby w wieku powyżej 65 lat będą stanowić 34,8 proc. populacji Japonii.

Czytaj także: Mała wyspa skrywa tajemnicę. Dlaczego kobiety nie mogą jej odwiedzić?