Jasnowidzka Aida apeluje do Polaków. Mówi o "tarczy ochronnej"

Aida Kosojan-Przybysz regularnie dzieli się z fanami swoimi wizjami i przemyśleniami, motywuje ich, a nawet uspokaja. Ostatnio na jej Instagramie pojawiają się także rozmowy z innymi, wyjątkowymi kobietami takimi jak np. Beata Sadowska czy Marzena Rogalska.

Znana polska wizjonerka wie, że fani czekają na jej rady i stara się regularnie wracać do nich z nowym przesłaniem. Słowa, które zamieściła właśnie na Instagramie spotkały się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem!

- Słowo jest kluczem, które otwiera i zamyka drzwi w znane i nieznane. Zanim coś powiesz na głos zastanów się. Życzenia składane przez Ciebie innemu człowiekowi mają moc. Dobra energia tak samo jak i zła potrafią bumerangiem wrócić do nadawcy. Wysłanie dobrych myśli, to jest przekaz, budujący miłość i tarczę ochronną. Życzę wam dobrego dnia

- napisała Aida.

- "Dziękuję, piękne słowa", "Dziękuję", "Czasem powinnam być cicha jak ryba", "Święte słowa. Zawsze mówiłam i powtarzam swoim dzieciom, mężowi że trzeba myśleć pozytywnie Upatrywać w głowie obraz w którym jest cos o czym marzysz co byś chciała Ale niestety dużo ludzi w to nie wierzy i śmieje się z Tego a Ja pomimo trudności i że nie jest to łatwe Wierze Staram się walczyć i pomału odzyskiwać wiarę w siebie", "To prawda pani Aido", "Wzajemnie, jestem wdzięczna za ten przekaz", "Dziękuje Aida za te słowa, szczególnie dzisiaj Mają dla mnie mega znaczenie I Są przypomnieniem jak działać" - piszą fani, dziękując Aidzie za jej wpis.

Wy też korzystacie z jej rad?

