Brama Lwa, inaczej zwana portalem 88 to zdaniem astrologów niepowtarzalna okazja ku temu, by odmienić swoje życie. W tym dniu znajdujemy się na wysokich wibracjach, które przyspieszają duchowy wzrost i spełnianie się wewnętrznych manifestacji. To unikalne zjawisko ma miejsce 8 sierpnia, który jest bardzo ważną datą dla astrologów i numerologów.

Już w starożytności uważano, że jest to czas wzmożonej energii kosmicznej docierającej do Ziemi. Jak to zjawisko może wpływać na nasze życie i co zrobić, aby wykorzystać tę niesamowitą okazję?

Brama Lwa i portal 88

Sezon Lwa niewątpliwie wiąże się z poczuciem ekscytacji. Wszystko w wyniku szczególnego zjawiska nazwanego na cześć tego znaku zodiaku. Mowa o duchowym portalu 88, który w astrologii znany jest jako "Brama Lwa". Otwiera się 8 sierpnia i właśnie wtedy zaciera się granica pomiędzy światem mistycznym i materialnym.

Syriusz, czyli gwiazda, zwana Słońcem duszy, tego dnia łączy się na niebie ze Słońcem. Ma możliwość zaprosić do naszej codzienności światło i pomóc nam przejść przez wewnętrzną transformację, dzięki której będziemy w stanie pożegnać mroczne wspomnienia, które kłębią się w naszych myślach od dłuższego czasu. Pamiętajmy, że zodiakalny lew nigdy nie poddaje się przeciwnościom losu. W tym czasie szczególnie inspiruje nas do tego, abyśmy i my nie poddały się wewnętrznym rozterkom, tylko stawiły im czoła i mogły pójść do przodu z nową, świeżą i optymistyczną energią.



W numerologii 88 (8 sierpnia) wskazuje na połączenie między niebem a ziemią. Umożliwia to wzniesienie się na wysokie wibracje, które sprawiają, że marzenia dzięki naszej wytrwałości mogą stać się prawdą.

Pamiętajmy, że choć brama Lwa najpotężniejszą energię ma 8 sierpnia, można popracować z nią w dowolnym momencie do 12 sierpnia

Jak wykorzystać "Bramę Lwa" - wskazówki astrologów

Co jednak powinnyśmy zrobić, aby wykorzystać tę wysoko wibrującą energię do tego, by rzeczywiście odmienić nasze życie? Astrologowie dzielą się praktycznymi wskazówkami, które mogą pomóc nam w pełni doświadczyć dobroczynnych zjawisk płynących z Bramy Lwa.

1. Przebywanie blisko światła

Ponieważ tego dnia na niebie Słońce spotyka się z Syriuszem, światło słoneczne ma wyjątkową siłę. W końcu metaforycznie mówi się, że blask promieni może rozjaśnić najgorsze wspomnienia. Zadbajmy zatem o to, aby przebywać tego dnia na słońcu i odważnie myśleć o tym, co chcemy zmienić i osiągnąć.

2. Dokonywanie świadomych wyborów i reflekcja nad relacjami

8 sierpnia jest doskonałym dniem, by poddać refleksji te realcje, z których niekoniecznie jesteśmy zadowolone. Jeśli coś budzi nasz niepokój, powinnyśmy zastanowić się nad tym, jakie są nasze oczekiwania względem ludzi z naszego bliskiego otoczenia. Dzięki przyciąganiu pozytywnej energii płynącej z Bramy Lwa możemy w naturalny sposób osunąć od siebie ludzi, którzy być może nie życzą nam dobrze, a ich miejsce zastąpią ci, którzy chcą naszego dobrostanu.

3. Przyciąganie siły

Zodiakalny lew jest jednym z najsilniejszych znaków. Wierzy w swoją moc i od przyszłości oczekuje tego, co najlepsze. Pomyślmy zatem, co chcemy osiagnąć w najbliższym czasie - być może rozwiązanie jest tuż obok? Warto spisać sobie najważniejsze cele, a okaże się, że rozwiązania mamy w zasięgu ręki. Dzięki poczuciu lekkości będzie nam łatwiej realizować wyznaczone plany.

