Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół duże zachmurzenie, niewielkie przejaśnienia możliwe wyłącznie na zachodzie Polski. Na wschodzie i na południu opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. C na południu Lubelszczyzny, ok. 8 st. C w centrum i nad morzem, do 13 st. C na krańcach zachodnich - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W sobotę niewielkie ocieplenie, bowiem na wschodzie maksymalnie do 11 st. C, a na zachodzie do 17 „kresek”, najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 8 st. C do 10 st. C. Pogodnie będzie na południowym wschodzie, a na pozostałym obszarze możliwe większe zachmurzenie. Opady deszczu spodziewane są nad morzem i w Sudetach - wskazują eksperci z IMGW.

Niedziela będzie jeszcze cieplejsza i pogodna. Niewielkie opady deszczu mogą wystąpić jedynie na zachodzie i na północy. Na termometrach od 15 st. C na Suwalszczyźnie do22 st. C na południowym zachodzie kraju. Nad morzem od 11 st. C do 14 st. C.

W poniedziałek zdecydowanie więcej chmur, ale będzie można liczyć na okresowe przejaśnienia. Niewykluczone, że na zachodzie wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 18 st. C na północy i w rejonach podgórskich do 23 st. C na południu Polski. Ponownie najchłodniej nad samym morzem, tam ok. 11-13 st. C.

We wtorek nadal ciepło z niewielkimi szansami na rozpogodzenia. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami pojawią się również burze. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 st. C na przeważającym obszarze, nad samym morzem ok. 11-13 st. C, a w rejonach podgórskich Sudetów ok. 16 st. C. - informuje IMGW.

W środę czeka nas niewielkie ochłodzenie, ponieważ termometry wskażą od 14 st. C na północnym zachodzie do 22 st. C na południu. Nad morzem od 9 st. C do 13 st. C. Utrzyma się duże zachmurzenie, a przejaśnienia możliwe na północnym zachodzie. Na wschodzie, południu i w centrum przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem - prognozują specjaliści z IMGW.

W nadchodzącym tygodniu pojawią się opady deszczu i burze Krystian Dobuszyński Reporter

Czwartek z uderzeniem gorąca

Czwartek zapowiada się niezwykle interesująco pod względem pogody. Na północnym wschodzie ok. 19 st. C, ale miejscami na południu termometry wskażą nawet 26 st. C. Zdecydowanie zimniej będzie nad samym morze, bo tam ok. 11 st. C, zatem różnica temperatury będzie znacząca.

Miejscami możliwe są opady deszczu, a na południowym zachodzie także burze z gradem. Niestety wszystko wskazuje na to, że w czwartek będzie więcej chmur niż słońca.

Ada Florentyna Pawlak. Transhumanizm i uzależnienie od AI INTERIA.PL