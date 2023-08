Popularność rodziny królewskiej

Życie i styl Księżna Kate ma absolutny zakaz. Jej życie nie jest usłane różami Nie da się ukryć, że Kate i William cieszą się największą popularnością spośród wszystkich członków rodziny królewskiej. Każde ich wystąpienie jest dokładnie analizowane, a wielu Brytyjczyków pragnie znać szczegóły dotyczące ich życia prywatnego. Co pewien czas do mediów wyciekają informacje przekazywane przez osoby z ich bliskiego otoczenia, czy też królewskich korespondentów.

Niemałe zainteresowanie wzbudzają również ich dzieci - George, Charlotte i Louis. W ostatnim czasie królewski ekspert w rozmowie z mediami zdradził, jak książęca para wychowuje przyszłego króla.

George jest na drugim miejscu w linii sukcesji do tronu, a więc bierze już udział w publicznych wystąpieniach, ale rodzice chcą, by jak najdłużej cieszył się dzieciństwem i póki co, jedynie w minimalnym stopniu pokazywał się publicznie.

Zdjęcie Zdarza się, że Kate oraz William nie jedzą z dziećmi przy jednym stole / SEBASTIEN BOZON/AFP/East News / East News

Dzieci Kate i Williama jedzą w towarzystwie opiekunek

Tym razem doniesienia o rodzinie królewskiej dotyczą Georga, Charlotte i Louisa. Jak się okazuje, nie zawsze mogą jeść posiłek przy jednym stole wraz z rodzicami. Mowa tu przede wszystkim o oficjalnych kolacjach i świętach. Zasada ta funkcjonuje w rodzinie królewskiej od lat i nie przewiduje ona żadnych wyjątków. Sytuacja ulegnie zmianie, gdy dzieci opanują "sztukę uprzejmej konwersacji".

Informacje te przekazał były królewski szef kuchni Darren McGrady. W rozmowie z Harper’s Bazaar wyjawił, że podczas m.in. Bożego Narodzenia dzieci Kate i Williama jedzą w innych pomieszczeniach w towarzystwie opiekunek. "Dzieci zawsze jadły w osobnym pokoju, dopóki nie były na tyle dorosłe, by odpowiednio zachowywać się przy stole" - stwierdził.

