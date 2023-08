Komentujący docenili strój księżnej, ale też to, że w ogóle pojawiła się w takim miejscu. Nie brakuje głosów, że nawet koronowane głowy potrzebują czasem poluzować guziki i "odpiąć wrotki".

Czy Kate zaszalała na festiwalu? Tego nie wiemy i pewnie się nie dowiemy. "Daily Mail" donosi, że Kate miała nie być zbyt przychylna pomysłowi wyjścia na tę imprezę. Konieczne były dyskusje z ochroną. Ostatecznie jednak w towarzystwie ochrony miała poddać się namowom przyjaciół.

Już na miejscu była w świetnym nastroju, jadła i piła w towarzystwie znajomych.

Festiwal Houghton Hall

Festiwal Houghton Hall, który odwiedziła księżna Kate, to impreza, której pierwsza edycja odbyła się w 2017 r. Houghton Festival to pomysł DJ-a Craiga Richardsa, który w wieku 50 lat postanowił porzucić londyńską scenę muzyczną i zacząć coś zupełnie innego. W tym roku wystąpiło na nim ponad 200 artystów na 13 scenach. Spodziewano się ok. 12 tys. uczestników z całego świata.

