Spis treści: 01 Życie księżnej to bajka czy więzienie?

02 Diamentowy zakaz, ale tylko do godziny 18

03 Prezenty? Nie dla księżnej Kate

04 Nawet czas spania jest regulowany. Pora snu ma znaczenie

05 Rajskie wakacje? Tak, ale bez plażowania

Życie księżnej to bajka czy więzienie?

Życie księżniczki w dzieciństwie wielu dziewczynkom jawi się jako marzenie. Jednak to jak wyglądają w nich bajki i księżniczki, znacznie różni się od rzeczywistości.

Kate Middleton przyłapana na festiwalu muzycznym. To miała być tajemnica?

Kate pokazała się bez Williama. Spotkała się z jego domniemaną kochanką. Chce uciszyć plotki?

Szczegół na ręce Meghan Markle zaniepokoił fanów. Żona Harry’ego potwierdza plotki o kryzysie?

To się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Tak wygląda finał kłótni Williama i Kate? Przykładem jest chociażby jedna z najbardziej popularnych na świecie księżnych - Kate. Wychodząc za księcia Williama, a tym samym dołączając do brytyjskiej rodziny królewskiej, Kate Middleton świadomie zrezygnowała z "normalnego życia".

Od momentu założenia obrączki na serdeczny palec, ślubowała ona nie tylko wierność i miłość Williamowi, ale oddała całą siebie monarchii, podporządkowując się jej rygorystycznym zasadom.

Instagram Post Rozwiń

Choć księżnej Walii można zazdrościć życia w pałacach i pięknych ubrań czy bajecznych wakacji i nielimitowanego dostępu do majątku, to za te dobra, księżna Kate zapłaciła wysoką cenę - pewnego rodzaju ograniczenia swojej wolności.

Reklama

Zobacz także: William i Kate nie pojawią się na pierwszych urodzinach córki Harry'ego! Dlaczego zignorowali święto?

Jej codziennym życiem kierują zakazy i nakazy, wyznaczone przez poprzednich monarchów, w tym przez królową Elżbietę II i słynną dworską etykietę, czyli zbiór norm i zasad obowiązujących w określonej grupie społecznej lub środowisku, a w tym przypadku, wśród członków rodziny królewskiej. Czego księżnej Kate zabrania etykieta?

Diamentowy zakaz, ale tylko do godziny 18

Choć może się wydawać, że księżna bywa dosłownie obwieszona złotem i diamentami, to absolutnie tak nie jest. Księżna Walii nie może nosić diamentów przed godziną 18:00.

W rodzinie królewskiej diamenty są uważane za odpowiednie tylko na wieczorne imprezy. Wówczas żona księcia Williama może pozwolić sobie na założenie biżuterii z diamentami.

Zdjęcie Diamenty księżna może nosić tylko po godzinie 18 / Chris Jackson / Staff / Getty Images

Zobacz także: Księżna Kate ma wielką bliznę na głowie. Tajemnica sięga jej dzieciństwa

Zawsze wtedy zwraca uwagę fanów i mediów, które szeroko komentują jej biżuteryjne wybory. Księżna Kate na wyjątkowe okazje stara się wybierać kolie, kolczyki, czy pierścionki lub diademy z historią, by oddać cześć danej osobie. Często zakładała biżuterię księżnej Diany, a od niedawna - królowej Elżbiety II.

Prezenty? Nie dla księżnej Kate

Kate nie może przyjmować prezentów od publiczności, poddanych, czy fanów i jest to część rozkazów wydanych jej przez Pałac Buckingham. Okazuje się, że księżna Kate musi się do nich zastosować dla własnego bezpieczeństwa.

Zdjęcie Księżna Kate może rozmawiać z poddanymi, ale nie może przyjmować od nich prezentów / Karwai Tang / Contributor / Getty Images

"Prezenty oferowane przez osoby prywatne mieszkające w Wielkiej Brytanii, które nie są osobiście znane członkowi rodziny królewskiej, muszą zostać odrzucone, jeśli istnieją wątpliwości co do własności lub motywów dawcy lub samego prezentu" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej rodziny królewskiej.

Nawet czas spania jest regulowany. Pora snu ma znaczenie

Uważa się za niegrzeczne, aby Kate lub jakakolwiek inna osoba z rodziny królewskiej położy się do łóżka przed królem Karolem III.

Według słów Sir Williama Heseltine'a, jednego z byłych prywatnych sekretarzy zmarłej królowej Elżbiety II, tak było za życia monarchini i rozumie się, że tak jest nadal za panowania jej syna.

Zdjęcie Teraz o wielu zasadach panujących na królewskim dworze decyduje król Karol III / Karwai Tang / Contributor / Getty Images

Sprawdź: Pierwsze damy na pogrzebie królowej Elżbiety II. Agata Duda, Jill Biden orBrigitte Macron

Pierwszy na spoczynek musi udać się władca kraju, a następnie pozostali członkowie rodziny królewskiej.

Rajskie wakacje? Tak, ale bez plażowania

Przynależność do rodziny królewskiej to sporo przywilejów. Księżna Kate, dzięki swojej pozycji społecznej zwiedziła wiele krajów w ramach oficjalnych podróży służbowych.

Często też, kiedy tylko pozwala na to czas, podróżuje prywatnie z Williamem i dziećmi, by odpocząć od książęcych obowiązków. Rzadko kiedy jednak udaje się uwiecznić Kate i Williama w prywatnych chwilach na wakacjach, bo informacje dotyczące ich prywatnych planów są ściśle strzeżone dla ich bezpieczeństwa.

Na takich wakacjach także nie powinno dojść do zrobienia zdjęć członkom rodziny królewskiej podczas plażowania, opalania się w strojach kąpielowych.

Do takiej sytuacji doszło tylko raz w 2012 roku, gdy Kate była żoną Williama od zaledwie roku. Wówczas to paparazzi zrobili małżeństwu zdjęcia podczas ich urlopu w Prowansji. Kate została uchwycona w bikini, a William w szortach. Taka sytuacja była nie do pomyślenia dla rodziny królewskiej.

Zdjęcie Księżna Kate nie może pokazać się publicznie w stroju kąpielowym / Anthony Devlin - PA Images / Contributor / Getty Images

Kiedy można było pomyśleć, że gorzej być już nie może, paparazzi uwiecznili Kate opalająca się topless, co wywołało skandal w Wielkiej Brytanii.

O ile księżna Kate i książę William rzadko ingerują w to, co piszą o nich tabloidy, tym razem nie zostawili tej sprawy bez odzewu. Małżeństwo wytoczyło gazecie sprawę w sądzie, a ta ciągnęła się latami.

Finalnie księżna Kate i książę William wygrali rozprawę, ale nie da się ukryć, że zdjęcia półnagiej Kate były ogromnym ciosem w jej wizerunek.



Zobacz również: Księżna Kate ubierze się w pory na koronację? Stylizacja: “Wyróżni ją z tłumu”