Jest nowa data wypłaty "czternastki". Kiedy pieniądze trafią na konta seniorów?

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Z początkiem września rozpoczęło się wypłacanie czternastej emerytury, a pieniądze trafiają na konta seniorów w standardowych terminach wypłat. W przypadku ZUS-u był to już o 1., 5., 6., 10. i 15. dzień miesiąca, a kolejne daty to 20 i 25 września. Co ciekawe – świadczenie trafi również w tym miesiącu do osób, które spodziewały się go dopiero w październiku.

Zdjęcie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty "czternastki" / Arkadiusz Ziolek / East News