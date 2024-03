Spis treści: 01 Co to znaczy emerytura honorowa? Specjalne świadczenie dla konkretnej grupy

Co to znaczy emerytura honorowa? Specjalne świadczenie dla konkretnej grupy

Comiesięczne świadczenie emerytalne wpływa na konta całej rzeszy Polaków. By otrzymać prawo do otrzymywania pieniędzy, należy spełnić dwa warunki - ten dotyczący wieku oraz ten odnoszący się do wymaganego stażu pracy.

Świadczenie emerytalne w najniższej wysokości wypłacane przez ZUS otrzymają więc:

kobiety, które ukończyły 60. rok życia i mają 20-letni staż pracy ,

, mężczyźni, którzy ukończyli 65. rok życia i mają 25-letni staż pracy.

Emeryturę otrzymać mogą jednak wszystkie osoby, które przepracowały na podstawie oskładkowanej umowy chociaż jeden dzień. Kolejno na emerytów czeka cały szereg dodatków - wśród nich 13. i 14. emerytura czy zasiłek pielęgnacyjny. Konkretna grupa skorzystać może także z rekordowo wysokiego dodatku w postaci emerytury honorowej.

Komu przysługuje świadczenie honorowe? Skorzystają nieliczni

Emerytura honorowa jest świadczeniem ZUS, wypłacanym osobom w podeszłym wieku. By ją otrzymać należy spełnić jeden podstawowy warunek - ukończyć 100. rok życia. Wówczas, bez względu na staż oraz czas pracy, na konto wpłynie pokaźna suma.

Kwota emerytury honorowej, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmienia się co rok i zależy od kwoty bazowej, obowiązującej w dniu setnych urodzin świadczeniobiorcy. Nie podlega corocznej waloryzacji, ale wypłacana jest co miesiąc, przysługując do końca życia.

1 marca 2024 roku wysokość tego świadczenia wzrosła o ponad 700 złotych. Obecnie na konto seniorów, którzy ukończą 100. rok życia wpływać będzie kwota 6246,13 zł brutto.

Co ważne, kwota tego dodatku wzrasta wyłącznie w przypadku tych osób, które go jeszcze nie otrzymują. Oznacza to, że raz przyznana seniorowi emerytura honorowa wypłacana jest w tej samej wysokości do końca życia beneficjenta.

Do otrzymania emerytury honorowej, w przypadku pobierania z ZUS lub KRUS jakiegokolwiek innego świadczenia, nie jest konieczne składanie wniosku. W takim przypadku wypłata nastąpi automatycznie po przekroczeniu przez seniora wieku 100 lat.

Inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku 100-latków, którzy nie pobierają z ZUS ani KRUS żadnego świadczenia. Wówczas koniecznym jest złożenie wniosku o wypłatę emerytury honorowej.

