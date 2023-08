Jewgienij Prigożyn był na to przygotowany? Z biur wagnerowców zniknęły dokumenty

Wygląda na to, że Jewgienij Prigożyn wiedział, co może go spotkać, bo przed swoją ewentualną śmiercią wszystko zaplanował i wydał odpowiednie rozkazy w Grupie Wagnera. Okazuje się, że z biur należących do Grupy Wagnera zniknęły wszystkie kluczowe dokumenty. To nie bez znaczenia nie tylko dla Władimira Putina, ale też dla... rodziny Prigożyna.

Zdjęcie Jewgienij Prigożyn / AA/ABACA/Abaca/East News / East News