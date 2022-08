Putin chce przywrócić order z czasów ZSRR

Milion rubli to w przeliczeniu na polską walutę ok. 67 tys. zł. Właśnie tyle mają otrzymywać Rosjanki, które urodziły i wychowują sporą gromadkę dzieci. Kobiety mają za swoje "zasługi" otrzymywać także honorowy tytuł "Matki Bohaterki". To odznaczenie, które funkcjonowało w czasach sowieckich. Wówczas, aby otrzymać nagrodę, należało urodzić minimum dziesięcioro dzieci. Po rozpadzie ZSRR tytuł i korzyści z nim związane przestały obowiązywać.

"Order powstał podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, która pochłonęła miliony istnień. Wtedy liczba ludności kraju znacznie się zmniejszyła" - zaznaczył "The Moscow Times".

Kreml wpadł na pomysł, by przywrócić honorowe odznaczenie. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy tytuł "Matki Bohaterki" i milion rubli miałby przysługiwać - tak jak w przeszłości - matkom dziesięciorga pociech. Obecnie w Rosji przyznaje się ordery "Chwały rodzicielskiej". Otrzymują je jednak rodzice, którzy wychowują więcej niż czworo dzieci.

Rozmawiamy o środkach pomocy społecznej rodzinom wielodzietnym, w tym w powrocie do - tak jak to było w czasach sowieckich - honorowego tytułu "Matka Bohaterka" można przeczytać na stronie Kremla.

Zdjęcie Milion rubli i tytuł „Matki Bohaterki” to tylko jeden z elementów kremlowskiej polityki prorodzinnej / SPUTNIK ALEXEY DRUZHININ / AFP

Putin chce zwiększyć wskaźnik urodzeń. To rozważa

Milion rubli i tytuł "Matki Bohaterki" to tylko jeden z elementów kremlowskiej polityki prorodzinnej. Władimir Putin przekazał także, że odznaczenie o nazwie Order Chwały Rodzicielskiej będzie wiązało się z nagrodą pieniężną w wysokości 500 tys. rubli, a więc w przeliczeniu na polską walutę około 34 tys. złotych. W Federacji Rosyjskiej coraz śmielej mówi się także o wcześniejszych emeryturach dla ojców rodzin wielodzietnych. Prezydent na razie nie poparł jeszcze tego pomysłu.





