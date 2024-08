Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea) od wieków była ceniona w ziołolecznictwie. Jej młode pędy oraz kwitnące wierzchołki do dziś wykorzystywane są jako surowiec zielarski. Bogactwo związków aktywnych, takich jak saponiny, olejki eteryczne, goryczki, garbniki, śluz, cukry, alkaloidy i antyoksydanty, sprawia, że nawłoć od dawna budzi zainteresowanie zielarzy. Tradycyjnie stosowano ją jako środek moczopędny oraz pomoc w leczeniu infekcji dróg moczowych. Napary z nawłoci wykorzystywano również w celu łagodzenia dolegliwości związanych z nieżytem przewodu pokarmowego, a także do płukania jamy ustnej i gardła. Nawłoć jest traktowana jako naturalny środek obniżający ciśnienie tętnicze krwi oraz wzmacniający naczynia krwionośne.

Podczas gdy nawłoć pospolita jest rodzima dla polskiego ekosystemu, dwa inne gatunki — nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) i nawłoć późna (Solidago gigantea) - stanowią poważne zagrożenie dla rodzimej flory.



Oba te gatunki są uznawane za rośliny inwazyjne, które agresywnie rozprzestrzeniają się na dużych obszarach, wypierając rodzime gatunki roślin. Preferują one gleby gliniaste i wilgotne, często porastając łąki, rowy melioracyjne, ogrody oraz pola uprawne.



Rozrastający się system podziemnych kłączy umożliwia nawłoci szybkie zajmowanie nowych terenów, co prowadzi do zaniku bioróżnorodności i dominacji jednego gatunku. Jest to problem, który nie tylko dotyka polskiej przyrody, ale również ekosystemów w innych częściach Europy, gdzie te gatunki nawłoci zostały wprowadzone. Jak zauważa dr Magdalena Lenda z Instytutu Ochrony Przyrody PAN, inwazyjność nawłoci jest problemem globalnym, a jej rozprzestrzenianie się negatywnie wpływa na lokalne ekosystemy, prowadząc do ich degradacji.