Jak donosi PGE Dystrybucja, spółka PGE, w ramach umowy producent - Konsorcjum firm Esmetric Group i UAB Elgama Elektronika - zobowiązała się dostarczyć prawie 700 tysięcy nowoczesnych liczników zdalnego odczytu w 18 miesięcy. Już niedługo nowe urządzenia zostaną zainstalowane u pierwszych klientów.

LZO - czym odróżniają się nowe liczniki prądu?

Licznik zdalnego odczytu, w skrócie LZO to urządzenie elektroniczne, które mierzy pobór energii elektrycznej. Działa podobnie do tradycyjnego licznika, jednak posiada wiele nowych funkcji, które znacznie ułatwiają i przyśpieszają pozyskiwanie danych pomiarowych. Ich obecność w polskich domach przyniesie wiele korzyści zarówno dla odbiorców, jak i operatora.

Jak podkreśla Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja:

Umożliwią one zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej w każdym czasie, zdalną zmianę grupy taryfowej oraz zmianę sprzedawcy bez konieczności angażowania naszych służb w terenie.

Nowe liczniki mają wpływać na:

poprawę bezpieczeństwa pracy sieci,

skuteczność zarządzania danymi pomiarowymi u odbiorców,

szybkość reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Na stronie PGE Dystrybucja czytamy również, że instalacja liczników pozwoli spółce na lepsze zarządzanie systemem elektroenergetycznym, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącego nasycenia odnawialnymi źródłami energii.

Nowe liczniki prądu zastąpią stare urządzenie, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa sieci oraz uproszczenie procesu pomiaru danych

PGE Dystrybucja zapowiada masową instalację liczników

Spółka zapowiada, że do końca roku 2023 liczniki pojawią się u 15 procent odbiorców. PGE Dystrybucja planuje masową wymianę liczników, dzięki której już do 2028 roku nowe urządzenia pojawią się u 80 procent odbiorców. Z kolei do 2030 roku mają je mieć już wszyscy.

Dla PGE Dystrybucja oznacza to obowiązek wymiany liczników docelowo u blisko 6 mln odbiorców czytamy na stronie internetowej.

Z przyjętego harmonogramu wymiany urządzeń wynika, że kolejność będzie uzależniona od stanu obecnych liczników. Na pierwszy ogień pójdą te, które podlegają wymianie z uwagi na upłynięcie ważności ich cech legalizacyjnych. Innym ważnym czynnikiem branym pod uwagę będzie ocena zgodności.

