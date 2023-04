Obecne ceny prądu mogą zwalić z nóg. Dostając rachunek, niekiedy zastanawiamy się, skąd tak wysokie zużycie? Winowajcami są sprzęty domowe zasilane energią elektryczną. Niektóre z nich pochłaniają dużą jej ilość, nawet w nocy, gdy nie są używane. Niemiecki portal focus.de wskazał, które urządzenia zużywają najwięcej prądu i wyjaśnił, co możemy zrobić, aby obniżyć rachunki za energię elektryczną.

Co to za sprzęty?

Jak się okazuje, do urządzeń, które pobierają najwięcej energii w naszych domach, należą:

router,

mikrofalówka,

drukarka,

sprzęty użytkowe, np. telewizor.

Powodem, dla którego to właśnie te urządzenia najbardziej narażają domowy budżet, jest fakt, że pobierają sporą ilość energii, nawet gdy ich nie używamy. To, że wyłączymy telewizor pilotem, wcale nie oznacza, że urządzenie przestaje pobierać prąd.

Jak ograniczyć zużycie prądu?

Jak się okazuje, aby zaoszczędzić, nie musimy ograniczać używania tych sprzętów w ciągu dnia. Istnieje dużo prostszy i wygodniejszy sposób, dzięki któremu obniżymy rachunki za prąd. Wystarczy odłączyć je od zasilania! Tak, to takie proste.

Urządzenia takie jak telewizor możemy odłączać co noc. Z kolei sprzęty, których nie używamy na co dzień, jak np. drukarka nie muszą być stale podłączone do gniazdka, możemy to zrobić, dopiero gdy będziemy chcieli ich użyć. Prostym i wygodnym sposobem może okazać się podłączenie wszystkich tych urządzeń do jednej listwy z przełącznikiem. Dzięki temu dosłownie jednym kliknięciem będziemy mogli odciąć źródło energii na noc.

Zdjęcie Aby ograniczyć zużycie prądu w domu wystarczy na noc odłączyć kilka najbardziej energochłonnych urządzeń / 123RF/PICSEL

Jak jeszcze zaoszczędzić na prądzie

Istnieje wiele trików, które na co dzień umożliwią nam ograniczenie zużycia dużej ilości energii, co przełoży się na obniżenie rachunków. Stosowanie niektórych praktyk jednorazowo raczej nie przyniesie widocznych efektów, jednak jeśli wykształcimy sobie pewne nawyki i codziennie będziemy stosować się do kilku zasad, faktycznie zaobserwujemy obniżenie rachunków za prąd.

Oto niektóre z nich:

zagotuj w czajniku tylko tyle wody ile potrzebujesz w danym momencie,

nie wstawiaj do lodówki ciepłego jedzenia,

rozmrażaj lodówkę, gdy zaobserwujesz warstwę lodu grubszą niż 1 cm,

nie otwieraj zbyt często piekarnika podczas pieczenia,

pierz, tylko gdy pralka jest pełna ustawiając najniższą temperaturę prania.

