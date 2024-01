Emerytalne okno transferowe. Po raz pierwszy od 8 lat

Pierwsze okno transferowe przypadło w 2014 r., potem dwa lata później. Kolejne miało mieć miejsce w 2020 roku, jednak plany pokrzyżowała zarówno pandemia, jak i dyskusje dotyczące likwidacji OFE.

Po raz pierwszy od 8 lat, w 2024 roku będzie miało miejsce tzw. okienko transferowe w ramach OFE, a dokładnie w ramach części składki emerytalnej zapowiedział w rozmowie z Interią Biznes Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.

Zobacz również: Ile wynosi najniższa emerytura? Wkrótce seniorów czekają zmiany

Czym jest emerytalne okno transferowe?

Okno transferowe to okres, podczas którego członkowie OFE, czyli osoby, które kiedykolwiek przystąpiły do OFE i mają mniej niż 10 lat do wieku emerytalnego, będą mogli zdecydować, czy część swojej składki emerytalnej chcą przekazać do OFE, czy na subkonto w ZUS.

Reklama

To wybór, który ma wpływ na długoterminowe plany emerytalne, a jego znaczenie jest szczególnie istotne w kontekście inwestycji na rynkach finansowych.

Należy pamiętać, że środki w OFE są inwestowane na giełdzie, a ich wartość może rosnąć, ale również spadać. Rok 2023 był dobry pod względem wyników, w przypadku ZUS środki są waloryzowane, ale jest gwarancja, że ich wartość się nie zmniejszy dodał w rozmowie z Interią Biznes Oskar Sobolewski.

Zdjęcie Podczas okna transferowego będziemy mogli zdecydować, czy część składki emerytalnej chcemy przekazać do OFE, czy na subkonto w ZUS / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Już niedługo emeryci dostaną dodatkowe pieniądze. Kto może liczyć na zwrot podatku?

Najbliższe okno transferowe - kiedy?

Według Małgorzaty Rusewicz, prezeski IGTE najbliższe okno transferowe będzie miało miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca tego roku. Jednakże na ten moment są to tylko spekulacje. Termin potwierdzi dopiero rozporządzenie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Emerytura z kapitałem Interia.tv

Kogo dotyczy okno i jak przekazać składki?

Okno transferowe dotyczy pracujących kobiet do 50. roku życia i mężczyzn do 55 roku życia.

Małgorzata Rusewicz wyjaśniła również, w jaki sposób możemy przekazać część naszej składki:

Aby przekazywać część składki do OFE, trzeba będzie złożyć stosowne oświadczenie i przekazać je do ZUS. Zaznaczam, że wymóg ten nie dotyczy osób, które te 2,92 proc. aktualnie do OFE przekazują tłumaczy prezeska IGTE.

Zobacz również: Emeryci mogą odliczyć to od podatku. Najważniejsze ulgi