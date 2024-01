Porady Czy warto pracować na emeryturze? Już rok robi sporą różnicę

Jaka emerytura z KRUS po 40 latach? Prócz tego możesz mieć emeryturę z ZUS

Zero lat pracy, a emerytura na koncie. Sprawdź, jak ją otrzymać

Planujesz przejść na emeryturę? Oto najlepsza data na złożenie wniosku Emeryci, którzy nie uzyskali w roku podatkowym żadnych dodatkowych dochodów, nie muszą składać do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT. Taki obowiązek powstaje jednak w sytuacji, gdy mieli oni dodatkowe przychody lub chcą skorzystać z przywilejów i ulg podatkowych.

Ulgi podatkowe to określone w przepisach prawa podatkowego preferencje podatkowe, które pozwalają zapłacić niższy podatek. Najczęściej są to:

odliczenia,

obniżki,

zmniejszenia.

Czasem do ulg podatkowych zalicza się także zwolnienia, ale jest to już inna kategoria preferencji podatkowej niż ulga. Zastosowanie ulgi podatkowej skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania lub samej kwoty podatku do zapłaty.

Co emeryci mogą odliczyć od podatku? Najważniejsze ulgi

Roczna deklaracja podatkowa emeryta umożliwia skorzystanie z ulg podatkowych takich jak:

Reklama

rozliczenie wspólnie z małżonkiem, które pozwala w niektórych sytuacjach uzyskać większy zwrot,

ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na adaptację i remont mieszkania lub pomieszczeń celem przystosowania ich do celów niepełnosprawności,

ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup leków dla osób niepełnosprawnych,

ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na samochód w związku z przystosowaniem pojazdu do celów niepełnosprawności oraz użytkowaniem pojazdu dla celów dojazdu na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne,

ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na pokrycie kosztów pomocy pielęgniarskiej,

ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na wyjazdy na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne,

ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na utrzymanie psa asystującego,

ulga na internet - faktura nie może dotyczyć innej usługi (np. abonament za telefonię, w której zawarty jest również dostęp do internetu). Wydatki w ramach ulgi obejmują wyłącznie samą usługę dostępu do internetu,

ulga odsetkowa od kredytów mieszkaniowych na zasadzie praw nabytych,

ulga z tytułu darowizny,

ulga termomodernizacyjna.

Emeryci mogą odliczyć od podatku także darowizny na cele pożytku publicznego - na rzecz organizacji społecznych, na rzecz kultu religijnego oraz na cele działalności charytatywno – opiekuńczej kościołów, udokumentowane ich przyjęciem przez te podmioty,

Zobacz również:

Bon od ZUS trafi do emerytów. W środku ważna wiadomość