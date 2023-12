Ile wyniesie zasiłek stały w 2024 roku?

Z uwagi na nowelizację ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw od stycznia przyszłego roku zmieni się wysokość świadczenia w postaci zasiłku stałego. Obecna kwota zasiłku stałego wynika z waloryzacji z 1 stycznia 2022 r. i wynosi od 30 zł do 719 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. maksymalna wysokość świadczenia będzie wynosiła 1000 zł, natomiast najniższa zostanie podniesiona do 100 zł. Należy pamiętać, że zasiłek socjalny nie podlega corocznej podwyżce równej poziomowi inflacji, ale jest ustalany przez odpowiednie ministerstwo.

Zatem zgodnie z nowelizacją ustawy zasiłek stały ustala się w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;

w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Od 1 stycznia 2024 r. maksymalna wysokość świadczenia będzie wynosiła 1000 zł

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały przyznawany i wypłacany jest na wniosek osoby zainteresowanej lub też jej ustawowego przedstawiciela. Chcąc otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej w gminie, w której mieszka osoba ubiegająca się o to świadczenie.

"Po ocenieniu sytuacji osobistej, rodzinnej oraz finansowej potencjalnego beneficjenta, urząd podejmuje decyzję w celu określenia zakresu ewentualnej pomocy" - informuje serwis Biznes Interia.

Zasiłek stały przyznawany i wypłacany jest na wniosek osoby zainteresowanej

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.