Katarzyna Cichopek zdobyła sympatię widzów rolą Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość". Obecnie prowadzi też program "Pytanie na śniadanie", emitowany na antenie TVP2.

Stylizacje Kasi Cichopek

W ostatnich latach Cichopek znalazła się w gronie najlepiej ubranych polskich gwiazd. Celebrytka stawia na kobiece, ale wygodne zestawy, które sprawdzają się w różnych sytuacjach. Gwiazda TVP nie boi się eksperymentować. W ostatnim czasie w szafie Cichopek królują soczyste barwy, wzorzyste sukienki, garnitury i kombinezony. Na jej Instagramie nie brakuje stylizacji idealnych na lato:

Kasia Cichopek pokazała nogi. Krótka sukienka sporo odsłoniła

Instagram Post Rozwiń

Na nowym zdjęciu Kasia Cichopek zaprezentowała się w różowej, krótkiej sukience z falbankami. Kreacja wyeksponowała nogi celebrytki. Gwiazda TVP zestawiła ją z białymi trampkami, dzięki czemu stylizacja nabrała casualowego charakteru. Całość uzupełniła sporych rozmiarów okularami przeciwsłonecznymi. To wygodny i idealny zestaw na ciepłe, letnie dni.

- Czy może być coś przyjemniejszego niż leniwy poranek? Idealny dzień wolny - napisała na Instagramie.

Nowe zdjęcie wzbudziło zachwyt internautów.

"Pięknie pani wygląda. Ładna sukienka", "Zawsze pięknie wyglądasz", "Subtelnie pięknie" - komplementowali fani.

Cichopek i Kurzajewski w Krakowie

Instagram Post Rozwiń

Zdjęcie zostało zrobione w Krakowie. Cichopek wybrała się do stolicy Małopolski w towarzystwie swojego ukochanego, Macieja Kurzajewskiego. Para wybrała się do kameralnej kawiarni, by zjeść wspólnie śniadanie. Na profilu prezentera "Pytania na śniadanie" również pojawiło się zdjęcie zrobione w tym samym miejscu.

- Ptaszek nie taki ranny, ale śniadanie pyszne, a Towarzystwo Najlepsze. Idealny dzień wolny! - napisał Maciej Kurzajewski.

Fani pospieszyli z odpowiedziami. "Ważne, że z kimś kogo się kocha. Śniadanko wygląda świetnie, a państwo widać szczęśliwi, tak trzymać", "W cudownym towarzystwie smakuje wszystko" - pisali internauci.

