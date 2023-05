Spis treści: 01 Katarzyna Cichopek zachwyca figurą. Zdradziła sekret swojego wyglądu

Katarzyna Cichopek zachwyca figurą. Zdradziła sekret swojego wyglądu

Katarzyna Cichopek jest jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Szeroką rozpoznawalność przyniosła jej rola Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość", w którym występuje już od przeszło 20 lat. Płynąc na fali popularności Katarzyna Cichopek wzięła udział w drugiej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Wraz ze zdobyciem kryształowej kuli, aktorka poznała na parkiecie także swojego przyszłego męża.

Przez lata Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel uchodzili za wzorowe małżeństwo. Po siedemnastu wspólnie spędzonych latach para postanowiła się jednak rozwieść. Wkrótce aktorka odnalazła szczęście u boku Macieja Kurzajewskiego, a dziś uśmiech z jej twarzy zdaje się wręcz nie schodzić.

Katarzyna Cichopek: dieta. Lekka, zdrowa, zbilansowana

Katarzyna Cichopek nigdy nie należała do osób otyłych. Jej sylwetka mocno zmieniła się jednak na przestrzeni lat. Gwiazda od dziecka była aktywna fizycznie, swoją figurę jeszcze mocniej rzeźbiąc w trakcie udziału w "Tańcu z gwiazdami". Od jej zwycięstwa w programie minęło już jednak kilka lat, a aktorka swego czasu zupełnie zrezygnowała z treningów. Dziś znów zachwyca idealną sylwetką.

"Powróciłam do treningów, bo całe życie byłam wysportowana i trenowałam, później miałam takie różne przerwy związane z macierzyństwem: ciążami, karmieniem, zmęczeniem" - wyznała w rozmowie z party.pl.

Katarzyna Cichopek jest mamą dwójki dzieci. Tymczasem dziś jej sylwetka wręcz zachwyca. Jak udało jej się to osiągnąć? Jak się okazuje, aktorka ćwiczy, ale nie zmusza się do katorżniczych treningów. Stosuje również dietę. "Od zawsze jestem na diecie, ale diecie nie takiej katującej się, tylko dieta to jest jadłospis. Uwielbiam dietę śródziemnomorską, bardzo lekką, najzdrowszą w rankingach wszystkich diet. Zbilansowaną, co jest ważne. I mam wrażenie, że mi służy" - wyjaśniła aktorka w rozmowie z Faktem.

Dieta Kasi Cichopek: jadłospis. Dzięki takim nawykom utrzymuje świetną formę

Oprócz regularnych ćwiczeń aktorka jest świadoma tego, w jaki sposób się odżywia. Jej dieta opiera się na kilku prostych zasadach. Aktorka spożywa posiłki w mniejszych ilościach, co trzy godziny, a do tego pije odpowiednią ilość wody.

"Dzień zaczynam od śniadania, które składa się z naturalnego jogurtu z musli i owocami. Na drugie śniadanie jem zupę warzywną, np. z dyni. Na obiad albo kurczaka, albo rybę, do wyboru ryż lub kasza. No i oczywiście dużo warzyw. Uwielbiam podwieczorek. Wtedy mogę zjeść galaretkę, kisiel lub budyń. A na kolację jem dwie, małe kanapeczki z ciemnego pieczywa, pasty z makreli lub jajek i warzywa" - wyznała aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

Katarzyna Cichopek w październiku skończyła 40 lat. Nieprzerwanie zachwyca jednak nie tylko szczupłą sylwetką, ale również młodzieńczą cerą bez grama niedoskonałości. Sekretem jej urody jest... sen. "Sen to najlepszy kosmetyk. Jestem śpiochem. Nauczyłam się spać wszędzie i o każdej porze. Krótkie drzemki w ciągu dnia dają mi dużo energii i działają bardzo kojąco na twarz, całe ciało i włosy" - mówiła w rozmowie z Faktem.

Gwiazda pamięta również o regularnych peelingach, maseczkach nawilżających oraz kremach. To wszystko sprawia, że dziś wyglądu pozazdrościć może jej niejedna młodsza koleżanka z branży.

