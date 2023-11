Katarzyna Bosacka obala mity i edukuje Polaków

Porady Co zamiast jajka do panierki? Zamienniki sprawią, że mięso będzie wyborne Katarzyna Bosacka od lat cieszy się sympatią Polaków. Wielu jest dobrze znana z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dziennikarka popularność zdobyła również za sprawą aktywności w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje już 146 tys. osób, a grono fanów stale się powiększa. To właśnie głównie tam Katarzyna Bosacka dzieli się z internautami wiedzą dotyczącą żywności i zdrowego odżywiania. Często bierze pod lupę ulubione produkty Polaków i sprawdza, co kryje się w ich składach, a także chętnie zdradza triki na oszczędzanie podczas zakupów.

Tym razem influencerka skupiła się na bananach. Przedstawiła, jakie są fakty na temat tych owoców i przy okazji obaliła kilka mitów.

Zdjęcie Banan jest zdrową i odżywczą przekąską, a wszystko przez zawartość potasu / 123RF/PICSEL

Jak to jest z bananami? Katarzyna Bosacka zabrała głos

Katarzyna Bosacka na samym początku postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące czarnej końcówki banana. Wbrew przekonaniom nie znajdziemy tam pasożytów, lamblii albo pająków. Nie ma więc powodów do obaw. Dziennikarka podkreśliła, że jest to po prostu pozostałość kwiatostanu.

Faktem dotyczącym bananów jest jednak to, że należy je myć przed spożyciem. Przede wszystkim dotyczy to tych nieekologicznych owoców. "Dlaczego? Dlatego, że one są mocno konserwowane, żeby przetrwały w czasie podróży. Myjemy po prostu skórkę i potem nie wciskamy do środka konserwantów podczas obierania" - podkreśliła Katarzyna Bosacka.

Dziennikarka nie zapomniała wspomnieć, że banan jest zdrową i odżywczą przekąską, a wszystko przez zawartość potasu. W dodatku aż w 75 proc. składa się z wody i jest niskokaloryczny, bo zawiera jedynie 100-120 kalorii.

Instagram Rolka Rozwiń

Ponadto Katarzyna Bosacka obaliła mit dotyczący brązowych bananów i wyjaśniła, skąd się bierze ciemna barwa. "To nieprawda, że takich ciemnych bananów nie należy jeść i nadają się do wyrzucenia. Banany zielone mają bardzo dużo skrobi, która po prostu jest twarda, mniej ją przyswajamy i jest mniej słodka. Kiedy banan dojrzewa w temperaturze pokojowej, robi się bardziej brązowy i coraz bardziej miękki, bo ta skrobia zamienia się w cukier prosty. Taki banan brązowy jest po prostu najsłodszy" - stwierdziła.

