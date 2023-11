Spis treści: 01 Rola wody w organizmie

02 Ile wody powinien pić człowiek?

03 Czy picie wody odchudza? Pomoże w walce z nadmiernym apetytem

04 Jesteś głodny? To może być pragnienie

05 Co daje picie wody? Jelita pracują na medal

06 Chłodna woda dla podkręcenia metabolizmu

Rola wody w organizmie

Woda jest podstawowym składnikiem dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Powtarzać to można jak mantrę, lecz nadal niejedna osoba miewa problem ze spożywaniem optymalnej ilości wody. Odwodnienie niesie za sobą szereg problemów. Od pogorszenia się samopoczucia, poprzez kłopoty z koncentracją, zaparcia, aż po opuchliznę widoczną np. na twarzy i wiotką, poszarzałą cerę.

To właśnie woda odpowiada za działanie gospodarki elektrolitowej i hormonalnej bez zakłóceń, sprawne trawienie czy regulowanie temperatury ciała. Wpływa na wszystko, stanowi również odpowiedź na pytanie, co wspomaga odchudzanie.

Ile wody powinien pić człowiek?

Przyjęło się stwierdzenie, że odpowiednia porcja wody to dwa litry dziennie. Możemy uznać tę ilość za pewien wyznacznik, lecz nie jest on zbyt precyzyjny. Wiele zależy od naszego trybu życia i podejmowanych aktywności, sposobu żywienia (woda jest przecież obecna również w warzywach, owocach, zupach, koktajlach itd.) czy wagi.

Według dokładniejszych zaleceń powinniśmy spożywać około 35 mililitrów wody na każdy kilogram ciała. Dla przykładu: człowiek ważący 70 kilogramów, powinien wypijać dziennie około 2,5 litrów wody. Zapotrzebowanie zwiększa się, jeśli na co dzień uprawiamy sport, ale także podczas upałów.

Zdjęcie Osłabienie, bóle głowy, senność, drażliwość mogą być sygnałami odwodnienia organizmu / 123RF/PICSEL

Czy picie wody odchudza? Pomoże w walce z nadmiernym apetytem

Szukając sposobów na skuteczne odchudzanie, niejednokrotnie dajemy się skusić na restrykcyjne diety, cudowne koktajle czy inne produkty, które przy małym wysiłku mają zapewnić nam szybkie efekty w postaci smukłej sylwetki. Pracę nad redukcją zbędnych kilogramów lepiej zacząć od absolutnych podstaw.

Czy picie wody odchudza? Nie można utożsamiać jej z niezawodnym środkiem, który załatwi sprawę bez podejmowania aktywności fizycznej czy rezygnacji ze słodyczy oraz wysokokalorycznych dań. Jednak picie wody przed jedzeniem pomaga zmniejszyć apetyt i ograniczyć wielkość porcji. Dokładki już nie będą kusić, tak samo jak kaloryczne przekąski. Nawyk ten szczególnie dobrze wpływa na osoby w średnim wieku i starsze, w przypadku których odchudzanie bywa trudniejsze.

Jesteś głodny? To może być pragnienie

Niedobory wody w organizmie mogą wrzucić nas karuzelę podjadania. Zdarza się, że niedługo po zjedzeniu posiłku czujesz się głodny, więc w naturalnym odruchu sięgasz po kolejny smakołyk? Może być to sposób organizmu na zasygnalizowanie pragnienia, który niejednokrotnie błędnie interpretujemy jako głód.

Co daje picie wody? Jelita pracują na medal

Rozpoczynając komponowanie jadłospisu, zapewne starasz się umieszczać w nim jak najwięcej produktów bogatych w błonnik. To on ma zapewniać uczucie sytości oraz regulować procesy trawienne. Bez wody nie będzie w stanie spełniać swoich zadań. Za to doprowadzi do uciążliwych zaparć, mogą pojawić się wzdęcia.

Picie wody wspomaga usuwanie z organizmu niepotrzebnych resztek i sprawia, że czujemy się lżejsi. Często masz wrażenie, że twój brzuch przypomina naprężony balon? Upewnij się, że pijesz ilość wody odpowiadającą twojemu zapotrzebowaniu. Sprawnie działające jelita i przemiana materii to podstawa podczas redukcji.

Zdjęcie Regularne picie wody pomaga schudnąć / 123RF/PICSEL

Chłodna woda dla podkręcenia metabolizmu

Jaki jeszcze jest wpływ wody na odchudzanie? Okazuje się, że napój o stosunkowo niewysokiej temperaturze pobudza termogenezę organizmu. Spożycie chłodnej wody sprawia, że organizm automatycznie próbuje się rozgrzać. Dzięki temu zużywa więcej zasobów energetycznych, a metabolizm przyspiesza. To drobna zmiana w codziennych nawykach, a jest w stanie zrobić dużą różnicę. Zwłaszcza gdy trzymamy się naszych dietetycznych wytycznych i nie stronimy od aktywności.

