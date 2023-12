Moczenie śledzi w wodzie i w mleku

Przepisów na przyrządzenie śledzi jest mnóstwo, a tę zdrową rybę możemy podawać m.in. na słodko, słono, kwaśno itd. Jednak podstawą smacznego dania, którego bazę stanowi śledź, jest wcześniejsze, umiejętne przygotowania ryby, tak by finalnie stała się ona delikatna w smaku. Mowa o moczeniu śledzi, dzięki czemu pozbędziemy się z nich dominującego rybnego zapachu i smaku soli.

Śledzie przeważnie moczone są w mleku i w wodzie, ale istnieją również inne sposoby na moczenie tej ryby.

Jeśli mamy do czynienia ze śledziami solonymi, o których potocznie mówi się "śledzie z beczki", pamiętajmy, by moczyć je przez 24 godziny, regularnie wymieniając wodę na nową. Z kolei śledzie matiasy w oleju wystarczy zanurzyć w wodzie na kwadrans, by mieć pewność ich doskonałego smaku.

Wodę z powodzeniem możemy zastąpić mlekiem, przez co ryba stanie się bardziej krucha i delikatna w smaku.

Zdjęcie Śledzie możemy przyrządzić na wiele sposobów / 123RF/PICSEL

W czym jeszcze można moczyć śledzie?

Doskonałym rozwiązaniem na moczenie śledzi, jest zanurzenie ich w gazowanej wodzie z dodatkiem soku z cytryny. Alternatywą może być również ocet jabłkowy z niewielką ilością cukru. Ponadto wiele doświadczonych kucharek rezygnuje z moczenia śledzi we wspomnianym mleku na rzecz jogurtu lub kefiru.

Inną, coraz popularniejszą metodą moczenia śledzi w piwie lub winie. Nie brakuje również osób twierdzących, że śledzie powinno moczyć się w herbacie.

