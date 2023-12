Jest tak wyjątkowa, że obchodzi swoje święto. Za rok też będzie w pełnej krasie

Tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie jak i same święta to dla zdecydowanej większości ulubiony czas w ciągu roku. Słuchanie świątecznych piosenek, dekorowanie domów lampkami, pieczenie pierniczków i przygotowywanie innych smakołyków wprawia nas w wyjątkowy i niepowtarzalny nastrój. Dla wielu jest to jednocześnie niestety trudny czas pełen wyrzeczeń - mowa przede wszystkim o osobach borykających się z nadwagą lub otyłością, którzy chcą schudnąć i poprawić stan swojego zdrowia. Co prawda w polskich domach tradycyjne potrawy wigilijne na ogół nie są ekstremalnie tuczące, jednak my Polacy podczas świąt uwielbiamy najadać się do syta, pod tzw. korek. Nie odmawiamy sobie dokładki sernika, makowca, dodatkowej porcji pierogów, sałatki ociekającej majonezem czy kolorowych drinków.

Przez świąteczne obżarstwo cierpi nie tylko nasze samopoczucie, ale również wygląd. Mimo że święta trwają tylko dwa dni, w efekcie może okazać się, że przez nadmiar kalorii brzuch okaże się być wydęty, a ty nie będziesz już komfortowo czuć się w dopasowanej kreacji sylwestrowej. Specjaliści ds. żywienia przekonują, że w Boże Narodzenie wcale nie musisz odmawiać sobie słodkości, mącznych, a nawet smażonych potraw. Wystarczy, że zachowasz umiar, a podczas biesiadowania znajdziesz także czas na odrobinę ruchu. Jak więc najeść się w święta i zachować doskonałą sylwetkę? Zastosuj kilka prostych zasad, a z pewnością ci się uda.

Zastosuj te zasady w czasie świąt. Będziesz mógł najeść się do syta

Szacuje się, że podczas samej kolacji wigilijnej przeciętny Polak spożywa średnio aż 3000 kcal, a w pozostałe dni świąteczne nawet dwa razy tyle. To ogromne obciążenie dla układu pokarmowego i całego organizmu. Jemy nie tylko smażone w głębokim tłuszczu potrawy czy przesiąknięte majonezem sałatki, ale również ogromne ilości nafaszerowanych cukrem deserów. Dodatkowo nie odmawiamy sobie alkoholu, który jest bardzo kaloryczny. Wszystko to spożywamy siedząc przy stole lub wylegując się na kanapie przez telewizorem. W efekcie odczuwamy zazwyczaj spadek energii, znużenie, a niekiedy dolegliwości trawienne. Święta to nie czas na stosowanie niskokalorycznych diet, ale jednocześnie nie powinny być kojarzone z obżarstwem i lenistwem. Wystarczy, że zastosujesz kilka prostych trików, dzięki którym nie będziesz musiała niczego sobie odmawiać, a jednocześnie zachowasz dobry nastrój i dotychczasową sylwetkę. Podczas świąt pamiętaj przede wszystkim o:

Nawadnianiu się - pij dużo wody, dzięki czemu ograniczysz apetyt na tuczące przekąski. Niekiedy uczucie pragnienia mylone jest z głodem - zanim więc sięgniesz po kolejną dokładkę ciasta, wypij szklankę wody niegazowanej.

Między posiłkami pij napary ziołowe - z mięty, kopru włoskiego lub herbatę z imbirem - usprawnią one trawienie i zmniejszą apetyt.

W Wigilię przed kolacją, zjedz chociaż dwa posiłki - dzięki temu unikniesz wieczornego przejedzenia.

Potrawy nakładaj na mały talerzyk - naukowcy są zdania, że osoby jedzące z małego talerza taką samą porcję co osoby wybierające duży, zdecydowanie szybciej się najadają.

Rozsądnie planuj przyrządzanie świątecznych potraw i dostosowuj je do ilości osób - mamy skłonności do tego, że gotujemy i pieczemy za dużo, przez co wpychamy w siebie ogromne porcje, żeby jedzenie się nie zmarnowało.

Zmniejsz ilość tłuszczu i cukru w potrawach - przykładowo zamiast smażyć rybę na patelni upiecz ją w piekarniku, do ciasteczek dodaj natomiast miód lub inne mniej kaloryczne słodzidło (ksylitol, erytrytol).

Jedz mniejsze porcje, próbuj wszystkiego po trochu - dzięki temu unikniesz przejedzenia, a skosztujesz wszystkich przysmaków.

Nie zapominaj o ruchu - nic tak nie sprzyja tyciu jak jego brak. Po kolacji czy obiedzie wybierz się chociażby na półgodzinny spacer.

Nie jedz później niż o godzinie 20 - nadmierne spożycie kalorii w godzinach wieczornych może skończyć się nie tylko dolegliwościami od strony układu trawiennego, ale także dodatkowymi kilogramami.

Staraj się unikać alkoholu, szczególnie wysokoprocentowych drinków - mają gigantyczną ilość kalorii.

Zdjęcie W czasie świąt, jak i przez cały rok nie zapominaj o piciu wody - optymalna ilość to przynajmniej 1,5-2 litry dziennie / 123RF/PICSEL

Jakie ćwiczenia spalą najwięcej kalorii?

Jeśli jesteś osobą aktywną fizycznie i nie chcesz odmawiać sobie świątecznego treningu, wybierz taki, które spali jak najwięcej kalorii. Dobrze będzie udać się na jogging czy też zrobić 40-50 minutowy domowy trening cardio. Mogą być to np. pajacyki, burpees, przysiady z wyskokiem, a nawet skakanie na skakance. Po intensywnym treningu poczujesz się dużo lepiej i będziesz mogła zjeść dodatkowy kawałek ciasta bez wyrzutów sumienia.



Zdjęcie W święta lub zaraz po nich postaw na treningi cardio - spalają one najwięcej kalorii w najkrótszym czasie / 123RF/PICSEL

Jak zmniejszyć chęć na podjadanie po świętach?

Bardzo często po świątecznej uczcie, organizm przyzwyczajony do dużej ilości smakołyków domaga się kolejnych porcji. Może się zdarzyć, że po świętach rano poczujesz nieprzyjemne ssanie w żołądku. Zamiast od razu serwować sobie wysokokaloryczne śniadanie, zacznij dzień od wypicia szklanki wody z sokiem z cytryny, herbaty z miodem i imbirem lub zjedz jogurt z dodatkiem owoców i siemienia lnianego.

Po niezbyt obfitym posiłku wypij natomiast napar z mięty czy rumianku i nadal pij dużo wody. To wszystko sprawi, że twój układ pokarmowy zacznie sprawniej działać, a ty zmniejszysz ryzyko nieprzyjemnych dolegliwości - w tym wzdęć.

Zdjęcie Święta jak i przez całą zimę dużo spaceruj. Tak poprawisz samopoczucie i wzmocnisz odporność / 123RF/PICSEL

Jeśli po świętach okaże się, że zostało sporo jedzenia, wszystko co możesz włóż do zamrażalki. Mrozić można większość potraw i ciast, które z jeszcze większym apetytem zjesz za jakiś czas.