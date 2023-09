Katarzyna Bosacka wzięła pod lupę musy dla dzieci. Mówi o próchnicy, plastiku i sporej ilości cukru

Życie i styl

Katarzyna Bosacka tym razem postanowiła przyjrzeć się bliżej musom w tubkach. Dziennikarka dokładnie wyjaśniła, dlaczego codzienne podawanie ich dzieciom nie jest najlepszym pomysłem. Wspomniała o przyczynianiu się do powstawania próchnicy, ale to jednak nie wszystko. Co jeszcze Katarzyna Bosacka sądzi o musach w tubkach?

Zdjęcie Katarzyna Bosacka na swoim instagramowym profilu opublikowała nagranie dotyczące tubek z musami owocowymi / Mateusz Jagielski/East News / East News