Już w drugiej połowie sierpnia gałązki rokitnika zaczynają uginać się pod ciężarem licznych drobnych ogniście pomarańczowych owoców. Roślina wygląda w tym okresie spektakularnie, dlatego coraz częściej jest wybierana jako krzew ozdobny do ogrodów . Ale rokitnik ma do zaoferowania o wiele więcej niż tylko wartości dekoracyjne. Można z niego przygotować zdrowe i smaczne przetwory, ma też zastosowanie w kosmetyce. Co to za roślina? Rokitnik zwyczajny. Co to za roślina? Jak pozyskać owoce?

Krzew należy do rodziny oliwnikowatych i występuje w Europie i Azji. W Polsce jego naturalne stanowiska znajdziemy na wybrzeżu Bałtyku. Rokitnik jest objęty częściową ochroną, a jego owoce można zbierać, o ile nie rosną na wydmach lub klifach. Oczywiście owoce najwygodniej zbierać we własnym ogrodzie lub kupić mrożone u sadowników.

Owoce dojrzewają już pod koniec sierpnia, ale utrzymują się na krzakach nawet do października. Ze zbiorem nie warto zwlekać, ponieważ jest to przysmak również dla ptaków, które mogą nas uprzedzić i ogołocić gałązki. Bardzo dojrzałe owoce stają się też miękkie i łatwo pękają w dłoniach, niełatwo je oderwać od gałązek. Nie w pełni dojrzałe owoce mają jednak mniej właściwości zdrowotnych.

Rokitnik w ogrodzie. Gdzie sadzić i jak uprawiać?

Rokitnik, "naturalna apteka" - jakie ma właściwości?

Rokitnik określany jest też jako "naturalna apteka", ponieważ zawiera aż 190 substancji bioaktywnych, w tym 14 witamin, 11 mikroelementów i 22 kwasy tłuszczowe. Owoce są szczególnie bogate w witaminę C, zawierają jej dziesięć razy więcej niż cytryna. Ale na tym nie koniec atrakcji. Ponieważ owoce rokitnika nie zawierają enzymów rozkładających witaminę C, nie "ucieka" ona podczas przygotowywania przetworów, suszenia czy mrożenia. Słoiczek dżemu z rokitnika będzie zawierał zatem prawdziwą bombę witaminy C, a słoiczek dżemu z czarnej porzeczki - już nie.

Rokitnik - na co pomaga?

To doskonały środek na wzmocnienie odporności, a także wspaniałe źródło antyoksydantów, które usuwają z organizmu wolne rodniki, a tym samym pomagają chronić organizm przed nowotworami oraz pozwalają dłużej zachować młodość. Do tego rokitnik:

wzmacnia naczynia krwionośne

zmniejsza ryzyko chorób serca, zapobiega niedokrwieniu serca

działa przeciwmiażdżycowo

wpływa pozytywnie na układ nerwowy

działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie

przyspiesza gojenie się ran

wspiera syntezę kolagenu

Rokitnik - przeciwwskazania

Mimo swoich prozdrowotnych właściwości owoce rokitnika i ich przetwory nie dla wszystkich będą dobrym wyborem. Przeciwwskazaniem będą:

Kamica nerkowa

Stany zapalne wątroby, trzustki i pęcherzyka żółciowego

Rokitnik - zastosowanie w kuchni

Owoce mają kwaśny i bardzo specyficzny smak, który jedni kochają, a inni nienawidzą. Doskonale nadają się do przygotowania dżemów, konfitur, soków i nalewek. Poniżej przepis na konfiturę z rokitnika.

Konfitura z rokitnika

1 kg owoców rokitnika

½ kg cukru

Pół litra wody

Owoce umieść w garnku, zalej wodą i gotuj przez ok. pól godziny, aż zaczną się rozpadać. Przestudź, przetrzyj przez sito, by pozbyć się skórek. Ponownie zagotuj, dodając cukier. Gotuj około 10 minut a następnie rozlej do wyparzonych słoików. Zakręć i postaw do góry dnem.

Rokitnik - zastosowanie w kosmetyce

Rokitnik słynie też ze swojego doskonałego wpływu na urodę. Olej z rokitnika jest popularnym składnikiem kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów - zarówno tych drogeryjnych jak i przygotowywanych w domu. Kilka kropli oleju z rokitnika warto dodać do domowych maseczek. Produkt świetnie sprawdzi się również podczas olejowania włosów oraz jako dodatek do masek i odżywek do włosów.

