Żar leje się z nieba - wysoka temperatura w ostatnich tygodniach tylko potęguje problem, jakim w Polsce są susze. Już ponad 140 gmin wprowadziło ograniczenia dotyczące korzystania z wody. Instytut Uprawy nawożenia i Gleboznawstwa ogłosił, że susza rolnicza występuje na terenie 15 województw. Konsekwencje? Jeszcze wyższe ceny żywności i straty w uprawach.

Susza - etapy

Wyróżniamy cztery etapy suszy.

I etap: susza atmosferyczna, dla której charakterystyczny jest brak opadów przez 20 dni, wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza. Przyczyną jest wyżowa cyrkulacja atmosferyczna, która powoduje napływ ciepłych i suchych mas powietrza,

II etap: susza glebowa, która powoduje niedobór wody dostępnej dla roślin,

III etap: susza hydrologiczna, która zmniejsza wodne zasoby wód powierzchniowych - rzekach i jeziorach oraz podziemnych,

IV etap: susza hydrogeologiczna, która jest następstwem przedłużającej się suszy hydrologicznej. W tym czasie zwierciadło wód gruntowych obniża się do tego stopnia, że nie jest możliwe korzystanie ze studni kopanych.

Zobacz również: Polska wysycha. Stan zagrożenia w kolejnych regionach

W tych miejscach w Polsce brakuje wody

Z opublikowanej w sieci MAPY wynika, że największe niedobory wody występują w województwie lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, małopolskim czy podkarpackim. Eksperci od wielu lat alarmują, że wzrost temperatury, coraz mniejsza ilość zielonych terenów i zbyt mała liczba zbiorników retencyjnych sprawiają, że susza jest coraz bardziej poważnym zagrożeniem. Dlatego jednym z koniecznych działań jest powszechne ograniczenie korzystania z wód.

IMGW ostrzega: stan wód jest niski

Zdjęcie Skutki suszy są katastrofalne! Stan wielu wód w Polsce jest niski / Pawel Wodzynski/East News / East News

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informował, że stan wód w rzekach jest bardzo niski. W przeciągu kilku dni wysokość wody w Odrze spadła o 20 cm, a w Wiśle (na wysokości Warszawy) w ciągu czterech dni poziom wody spadł z 53 do 44 cm. IMGW wydał ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną na zachodzie i wschodzie kraju. Sytuacja jest poważna i nic nie zapowiada tego, że coś się niebawem zmieni.

Rzecznik IMGW, synoptyk i hydrolog Grzegorz Walijewski w rozmowie z polskatimes.pl wyjaśnia, że w tej chwili ostrzeżeń jest sporo, zwłaszcza w zachodniej części kraju. - Ale nie tylko, bo występują też w centralnych i wschodnich rejonach, a wydawane alerty nie mają stopnia ani daty ważności: zostają odwołane, kiedy sytuacja ulegnie zmianie - mówi w rozmowie z polskatimes.pl Walijewski.

Zobacz również: Opłata deszczowa i sposoby na oszczędzanie wody. Jak zapobiegać suszy?

Tak marnujesz najwięcej wody!

Zdjęcie W czasie suszy wodę trzeba oszczędzać / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Oszczędzanie wody to już nie tylko sposób na niższe rachunki. W czasie suszy staje się to wręcz naszym obowiązkiem. W przeciętnym domu najwięcej wody zużywamy na potrzeby związane z higieną osobistą takie jak prysznic czy kąpiel. Jak oszczędzać wodę? Nim do tego przejdziemy, najpierw warto sprawdzić, w jaki sposób najczęściej ją marnujemy.

Zostawiasz odkręcony kran podczas mycia zębów,

Gdy chcesz napić się wody z kranu, czekasz, aż zrobi się zimna. Taka trafia do twojej szklanki, a reszta zostaje zmarnowana,

Podlewasz rośliny czystą wodą, a można w tym celu wykorzystać zużytą wcześniej wodę do mycia naczyń czy prania,

Czyścisz podjazd wodą,

Podlewasz rośliny po południu, co prowadzi do większej utraty wody przez parowanie,

Włączasz pralkę czy zmywarkę, chociaż nie są jeszcze pełne.

Zobacz również: Zakaz mycia samochodów i podlewania ogródków. Nadchodzi susza

Jak oszczędzać wodę - sposoby

Zdjęcie Jak oszczędzać wodę w czasie suszy? Jest kilka sprawdzonych sposobów / Anna Golaszewska/East News / East News

W czasie suszy woda jest na wagę złota, więc w niektórych miejscach zostaje nawet wprowadzany zakaz podlewania trawnika wodą wodociągową. Gdy "Polska wysycha", wodę można oszczędzać na różne sposoby. Większość z nich dotyczy jedynie zmiany naszych przyzwyczajeń.

Zacznij gromadzić wodę deszczową - to jedno z tych eko rozwiązań, które zyskuje na popularności. Deszczówkę można gromadzić w naziemnym zbiorniku ustawionym obok rynny, którą spływa z dachu woda opadowa,

Nie wylewaj wody do kanalizacji, jeśli tylko może być wykorzystana inaczej, np. do podlewania roślin,

W ogrodzie sadź rośliny odporne na suszę. Ważne, by były przystosowane do naszego klimatu, ponieważ nie wymagają tak częstego podlewania,

Rozważ instalację urządzeń nawadniających, które są najbardziej wydajne,

Nie wyrzucaj resztek żywności do zlewozmywaka kuchennego - ich spłukanie wymaga dużych ilości wody,

Aby utrzymać w glebie wilgoć, stosuj mulcz. Ściółka pomoże zwalczyć chwasty, które walczą o wodę z innymi roślinami,

Nie wylewaj wody po gotowaniu makaronu. Wlej ją do dużego garnka, a gdy już będzie zimna, możesz jej później użyć do podlewania roślin,

Wyłącz kran podczas mycia zębów i rąk,

Nie zaczynaj prania czy mycia naczyń dopóki pralka czy zmywarka nie będą pełne. Jeśli urządzenie nie będzie do końca pełne, spowoduje to zużycie większej ilości wody

Zdjęcie Susze nie są "egzotycznym" problemem. Dotykają również Polskę / 123RF/PICSEL





***

