Katarzyna Bosacka zachęca do czytania składu produktów

Katarzyna Bosacka to dziś jedna z najpopularniejszych influencerek zajmujących się zdrowym odżywianiem. Dziennikarka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje posty. W głównej mierze dotyczą one popularnych produktów. Katarzyna Bosacka dokładnie analizuje ich składy, a wnioskami od razu dzieli się z obserwatorami. Dość często okazuje się, że lista składników jest wzbogacona zbędnymi wzmacniaczami smaku oraz sztucznymi aromatami. Oprócz tego influencerka chętnie dzieli się poradami dotyczącymi oszczędzania oraz przepisami na szybkie i zdrowe przekąski.

Dziennikarka niemal na każdym kroku zachęca odbiorców, by przykładali wagę do produktów, które wrzucają do koszyka. Katarzyna Bosacka podkreśla, jak ważne jest świadome robienie zakupów i wybieranie żywności po wcześniejszym przeczytaniu składu.

Tym razem influencerka wzięła pod lupę dwa pasztety. "Mam dziś dla Was 2 hity. Pasztet LUX, który ponad 30 lat «cieszy smakiem» i pasztet z borowikami, który tak naprawdę jest pasztetową z 0,5 proc. borowika" - napisała pod postem.

Katarzyna Bosacka przeanalizowała skład pasztetów. „Nic tylko zajadać”

Instagramowy post Katarzyny Bosackiej dotyczy dwóch pasztetów. Jeden z nich został określony mianem "lux", z kolei drugi ma być wzbogacony borowikami. Skład obu produktów okazał się jednak zaskakujący. "Nic tylko zajadać" - stwierdziła ironicznie Katarzyna Bosacka.

W składzie pierwszego produktu znalazło się 70 proc. surowców wieprzowych, z czego 7 proc. to mięso wieprzowe z głów. Nie zabrakło wypełniaczy, wzmacniaczy smaku, cukru, emulgatorów oraz aromatów, a także konserwantu E250 azotynu sodu. "Pasztet z borowikami ma bardzo podobny skład do tego luksusowego, czyli tłuszcz, głowa i wątroba. Do tego 0,5 proc. borowika, suszony maślak i pieczarka" - czytamy na Instagramie.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. W komentarzach nie kryli oburzenia. "Szokujące. Jak dobrze, że nie jem mięsa", "Przerażające! Trucizna dla zdrowia", "Ohyda. Super, że publikuje Pani takie rzeczy... ku przestrodze" - pisali pod postem.

