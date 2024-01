Ile kosztują paczki w tłusty czwartek? Takie ceny obowiązują u Magdy Gessler

Kiedy kalendarz coraz mocniej przybliża nas do tłustego czwartku, jak bumerang powraca dyskusja na temat panujących w cukierniach i piekarniach cen. Co roku swoich "kilka groszy" dodają do niej, prowadzący swoje lokale, gwiazdy i celebryci.

Tłustoczwartkowe pączki oferuje swoim gościom między innymi Magda Gessler. Prowadzona przez nią cukiernia "Słodki Słony", wraz z zakończeniem karnawału często znajduje się na ustach wielu klientów. Wszystko przez obowiązujące tam ceny. Czy koszt smakołyków idzie w parze z ich smakiem? Jedna z TikTokerek postanowiła to sprawdzić.

W jakiej cenie są paczki u Magdy Gessler? Tyle trzeba zapłacić za jedną sztukę

8 lutego pod cukierniami ustawią się kolejki. Niektórzy już teraz chcą przygotować się na ten dzień, testując smak pączków nieco wcześniej. Taką decyzję podjęła, znana na TikToku jako agatestuje_, influencerka.

Z oferty lokalu wybrać mogła między innymi pączki z różami i malinami, czekoladą i śliwką czy też ajerkoniakiem. Wyposażona w paczkę przysmaków, szybko postanowiła podzielić się z internautami swoimi spostrzeżeniami. Jak ocenia pączki od Magdy Gessler?

"Trzeba przyznać, że jest drogo, ale ciasto ma idealny kolor, jest idealnie puszyste i sprężyste. Jest też dość sporo dobrej jakości nadzienia. Ocena 9/10" - stwierdziła w nagraniu.

Ile trzeba zapłacić za jednego pączka? Internauci mówią o rekordowych kwotach.

Dwa lata temu za pączka w cukierni Magdy Gessler trzeba było zapłacić 15 złotych. Rok temu ceny wzrosły do 18 złotych. Już wtedy mówiło się o rekordowych kwotach, jakie przyjdzie zapłacić za zaledwie jeden słodki przysmak. Podwyżki jednak nie ustały. Ba, są nawet jeszcze większe.

W tym roku za jednego pączka w lokalu Magdy Gessler przyjdzie zapłacić 22 złote. Czteroosobowa rodzina, w której każdy chciałby skosztować chociaż jednego przysmaku, zapłaci niemal 90 złotych. "Jak uważacie to drogo, tanio czy optymalnie?" - pyta swoich obserwatorów agatestuje_.

W komentarzach zaroiło się od głosów internautów. "Nigdy w życiu tyle za pączka bym nie zapłaciła", "Cena przeraża", "Bez przesady za pączka 22 zł", "U mnie w piekarni 3.50zł", "Ceny nowojorskie" - piszą. "Może faktycznie dobre mogą być ale cena...masakra" - dodają inni. Rzeczywiście rekordowo drogo?

