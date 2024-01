Spis treści: 01 Herbatka ziołowa znika ze sklepowych półek. Znany market zwrócił się do klientów

02 Ołów i szkodliwe skutki dla zdrowia

Auchan opublikował na swojej stronie internetowej komunikat do klientów. Pojawiła się w nim informacja, że ze sprzedaży została wycofana konkretna partia herbatki ziołowej dla niemowląt. Firma podała, że produkt może zagrażać zdrowiu, ponieważ wykryto w nim przekroczenie norm zawartości metali ciężkich.

Zobacz też: Salmonella w słodkich przekąskach. GIS: rażące uchybienia sanitarne

Herbatka ziołowa znika ze sklepowych półek. Znany market zwrócił się do klientów

"Ze względu na to, że stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu ołowiu, informujemy iż firma Auchan wycofuje partię produktu" - czytamy w komunikacie.

Reklama

A oto szczegółowe informacje:

Nazwa produktu: Herbi baby z rumiankiem. Herbatka owocowo-ziołowa od 6. miesiąca, PREMIUM ROSA

Kod EAN: 5902036004111

Numer partii: 05092022

TPS: 05/09/2024

"Konsumenci, którzy zakupili wskazaną powyżej partię produktu proszeni są o niespożywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym został zakupiony. Zwrócony produkt zostanie całkowicie zrefundowany. Przepraszamy za problem i dziękujemy za zrozumienie" - czytamy w komunikacie Auchan.

Zdjęcie Auchan wycofuje ze sprzedaży herbatkę ziołową / Auchan / materiały prasowe

Zobacz też: Popularne kosmetyki wycofane ze sprzedaży

Ołów i szkodliwe skutki dla zdrowia

Ołów nie ulega rozpadowi i kumuluje się w organizmie. Jest dostarczany do przewodu pokarmowego wraz ze spożywanym jedzeniem. U osób dorosłych wchłania się w ok. 10 procentach, a u dzieci aż w 50 procentach. Wchłanianiu ołowiu do krwiobiegu sprzyjają niedobory cynku i żelaza, z kolei dieta bogata w fosfor i wapń powoduje obniżenie ilości wchłanianego ołowiu w jelitach.

Ołów kumuluje się w korzeniach roślin, dlatego też te uprawiane na glebach skażonych toksycznym pierwiastkiem mogą być niebezpieczne. Na liście znajdują się np. marchew, pietruszka, buraki czy seler. Z kolei wśród produktów pochodzenia zwierzęcego najwięcej ołowiu kumuluje wątroba. Dwa lata temu UNICEF opublikował raport "Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci". Organizacja zaalarmowała, że ołów może zatruwać nawet ponad 260 tys. dzieci w Polsce, co w przyszłości może mieć poważne konsekwencje. UNICEF zwraca uwagę, że nie ma bezpiecznego poziomu ołowiu we krwi. Ołów jest szkodliwy już przy bardzo niskich stężeniach.

W Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie, które ustala dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Jednak rygorystycznie reguluje poziom ołowiu w żywności - dlatego też pod tym kątem szczegółowo bada się warzywa, miód, suszone przyprawy, wina, zboża i mięso.

Ołów wpływa negatywnie na koncentrację, pamięć, może też zwiększać agresję. Jako toksyczny pierwiastek może też powodować np. zaburzenia neurologiczne.

Zobacz też: Zatrucie metalami ciężkimi

***