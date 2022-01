Ceny masła w Polsce - Katarzyna Bosacka przerażona

Nie da się ukryć, że Polacy z przerażeniem obserwują rosnące ceny, chociażby podstawowych produktów spożywczych, jak mleko, chleb, czy masło.

Z czego zrezygnują Polki w dobie podwyżek?

Katarzyna Bosacka postanowiła o siebie zawalczyć Katarzyna Bosacka, która niegdyś prowadziła programy telewizyjne poruszające tematy zdrowego żywienia i mądrych wyborów dokonywanych podczas zakupów spożywczych, a obecnie prowadzi swój kanał na YouTube o tej samej tematyce, postanowiła się przyjrzeć osobiście inflacji i jej bezpośredniemu wpływowi na ceny... masła.



To produkt spożywczy, który jest w większości polskich domów i chociaż powinniśmy uważać z jego spożyciem, bo nie służy on w dużej ilości naszemu cholesterolowi, to jednak często gości w naszych kuchniach.



Teraz, zanim włożymy kostkę masła do sklepowego koszyka, wygląda na to, że zastanowimy się dwukrotnie, czy faktycznie jest to produkt niezbędny w naszej diecie. Katarzyna Bosacka po tym, jak wybrała się do sklepu, by przyjrzeć się cenom masła i porównać je ze sobą, była mocno zdziwiona i oszołomiona zmianami, jakie zaszły po nowym roku w polskich sklepach.



Przyjrzałam się jego cenom w różnych sklepach i najtańsze, jakie znalazłam, kosztowało 7 zł, a najdroższe – 13 zł. Tyle pieniędzy trzeba wydać dzisiaj na kostkę masła - powiedziała na swoim kanale YouTube Katarzyna Bosacka.

Burza w komentarzach pod zdjęciem Katarzyny Bosackiej

W komentarzach pod zdjęciem masła, jakie Katarzyna Bosacka opublikowała z kolei w swoich mediach społecznościowych, rozpętała się istna burza. Polacy wciąż nie mogą uwierzyć w rosnące ceny i zaczęli porównywać je do tych, które panują poza granicami naszego kraju:



"Mieszkam w Uk od 15 lat. Dzisiejsze ceny w Polsce są większe, niż w UK... a tu się zarabia 5 razy więcej. Szok", "Niedługo będziemy siedzieć po ciemku w zimnym i bez jedzenia", "Koleżanka mieszkająca w Niemczech mówi, że jedzenie u nich jest tańsze" - nie mogą nadziwić się internauci pod wpisem Bosackiej.



Wiele osób zastanawia się, kiedy wzrost cen w końcu się zatrzyma, bo widmo przyszłości niektórych zwyczajnie przeraża.

