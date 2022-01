Z czego zrezygnują Polki w dobie podwyżek?

Wzrost cen towarów i rosnąca inflacja sprawiły, że coraz dotkliwiej odczuwamy skutki podwyżek. Wielu z nas drży w obawie przed zwiększającymi się kwotami na rachunkach i coraz wyższymi cenami produktów spożywczych. Do worka obaw dorzucono jeszcze niepokój związany z wprowadzeniem Nowego Ładu, w związku z którym wiele osób na początku roku dostało znacznie pomniejszone pensje.

To wszystko sprawia, że na każdym kroku zaczynamy zastanawiać się, na czym powinniśmy oszczędzać oraz gdzie znaleźć cięcia w domowym budżecie i z czego zrezygnować, by w mniejszym stopniu odczuć szalejącą inflację.



Branża beauty straci klientki?

Kobiety bardzo często oszczędzanie zaczynają od samych siebie. Uznają, że kolejna wizyta u fryzjera lub kosmetyczki nie jest niezbędna do codziennej egzystencji, w związku z tym w pierwszej kolejności rezygnują z wydatków związanych z zabiegami pielęgnacyjnymi. Im więcej kobiet podejmie decyzję o rezygnacji z usług branży beauty, tym mniej klientek będzie przekraczało progi salonów kosmetycznych.



Usługodawcy reagują na niepokoje społeczne związane z finansami, ponieważ nie chcą tracić usługobiorców. Tym samym pewien warszawski salon kosmetyczny podjął zdecydowane kroki, które mają zapobiec utracie klientek. W związku z szalejącą inflacją i niepokojem związanym z Nowym Ładem firma postanowiła na stałe obniżyć ceny swoich usług.

Zmęczona serią podwyżek i "Nowym Ładem"? (...) W odpowiedzi na szalejące od stycznia podwyżki wszystkiego, my proponujemy zniżkę naszym kochanym klientkom.️ Każda nowa aplikacja rzęs wykonana innowacyjnym systemem EASY LASHING kosztuje u nas 150 zł, czyli nawet 130 zł mniej, jeśli na przykład życzysz sobie mega volume

- można przeczytać w poście salonu kosmetycznego opublikowanym w mediach społecznościowych.



Choć niektórzy mogą uznać takie działania za chwytliwą reklamę, jest to niewątpliwie skuteczny sposób na zapobiegnięcie utracie klientek, u których oszczędzanie zaczyna się od rezygnacji z usług wiążących się z dbałością o urodę. Jednak czy wydatki związane z wizytą u kosmetyczki są jedynymi, które w pierwszej kolejności przychodzą na myśl kobietom chcącym podreperować domowy budżet?

Strzyżenie w warunkach domowych?

Zabiegi beauty to niewątpliwie jedna z pierwszych rzeczy, jaka przychodzi nam do głowy, gdy zastanawiamy się nad tym, które z wydatków wydają nam się niekonieczne. W związku ze wzrostem cen, coraz częściej poddajemy w wątpliwość kupno produktów i usług, które nie są niezbędne do codziennego funkcjonowania. Z czego jeszcze Polki będą rezygnować w dobie podwyżek?



Pozostając w dalszym ciągu w kręgu usług branży beauty, przyglądamy się cenom strzyżenia damskiego w Warszawie. W przypadku długich włosów ceny zaczynają się od 120 zł w górę. Coraz więcej kobiet decyduje się na podcinanie włosów - nie mówimy tu o wielkich metamorfozach fryzur - w warunkach domowych. Stąd też rosnąca popularność internetowych tutoriali dotyczących np. podcinania grzywki w warunkach domowych. Bilans jest prosty - rezygnując z usługi podcinania włosów co dwa miesiące, rocznie można zaoszczędzić ponad 700 zł.





Kawa na mieście i posiłki z restauracji

Kolejnym, zbędnym z punktu widzenia codziennego funkcjonowania wydatkiem, jest jedzenie i kawa na mieście. Zwłaszcza to drugie bardzo często wymieniane jest na forach internetowych jako produkt, z którego warto zrezygnować, gdy zabieramy się za oszczędzanie. Nie bez powodu mówi się o "efekcie latte", czyli zjawisku polegającym na tym, że konsekwentnie, każdego dnia, wydajemy drobne sumy, które w perspektywie nawet kilku miesięcy dadzą nam całkiem pokaźną kwotę oszczędności.



Orientacyjnie wypisuje wszystkie wydatki, sprawdzam ile zostaje i to staram się dzielić na dane tygodnie. Staram się ograniczać zamawiane jedzenie i sama gotuję - w tym siedzi kupa pieniędzy. Niby 2-3 dyszki za jeden obiad, ale w rozliczeniu tygodniowym to prawie 300 zł. Lepiej ugotować i wydać o ponad połowę mniej. A prostych przepisów nie brakuje w internecie.

- napisała pewna kobieta na jednym z forów internetowych dotyczących oszczędzania pieniędzy.



Rzeczywiście, natłok obowiązków i ilość pracy często nie pozwalają nam na codzienne gotowanie wymyślnych dań i planowanie posiłków, co wiąże się z częstszym stołowaniem się na mieście oraz zamawianiu jedzenia do domu. I choć wiąże się to ze sporą oszczędnością czasu, to zdecydowanie cierpi na tym budżet i nie ma mowy oszczędności finansowej. W związku z tym można śmiało prognozować, że coraz więcej Polek nie tylko zrezygnuje ze stołowania się w restauracjach na co dzień, ale też ograniczy wyjścia przy wyjątkowych okazjach na rzecz przygotowania kolacji przy świecach w domu.



Czy na pewno potrzebuję kolejnej sukienki?

W dobie fast fashion kupowanie nowych ubrań stało się dla nas plastrem na gorsze samopoczucie oraz szybkim i tanim sposobem na znalezienie kreacji na konkretną okazję. Taniość tego rozwiązania jest jednak pozorna, wiąże się bowiem ze złą jakością ubrań, które są w stanie posłużyć nam czasami zaledwie kilka razy.

Ja zauważyłam, że mam więcej pieniędzy odkąd kupuję tylko porządne ubrania, które posłużą mi na lata - te z sieciówek często miałam na sezon, teraz na kilka lat

- zauważyła jedna z forumowiczek.



Z pewnością rozsądnym rozwiązaniem, po które mogą sięgnąć Polki, by w dłuższej perspektywie czasu ukrócić zbędne wydatki, będzie rezygnacja z zakupów ubraniowych w tanich sieciówkach. Tym samym można zauważyć rosnącą popularność second handów. Badania pokazują, że już niedługo rynek second hand będzie dwa razy większy od fast fashion. Jest to zatem nie tylko dobre rozwiązanie dla domowego budżetu, ale także zwrócenie się ku bardziej ekologicznemu trybowi życia.





