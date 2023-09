Katcie Price straci swoją posiadłość?

Według doniesień Katie Price może stracić swoją ukochaną posiadłość w procesie sądowym o ogłoszenie upadłości majątkowej.

Suknia Michelle Obamy wystawiona na aukcji. Cena przyprawia o zawrót głowy Była 45-letnia modelka, posiadająca niegdyś majątek 45 mln funtów, w 2019 r. ogłosiła upadłość i obecnie posiada dług na kwotę 3,2 mln funtów.

Jak donosi "The Sun", w czwartek sędzia oceni jej finanse i być może będzie zmuszona do sprzedania swojego domu, by spłacić resztę długu.

Brytyjska gazeta podaje, że dziewięć lat temu gwiazda zapłaciła za dom 1,3 miliona funtów, a obecnie jest on wart ponad 2 miliony funtów.

Gwiazda zgodziła się wcześniej spłacać wierzycielom 12 000 funtów miesięcznie, ale według osób, które są jej winne, nie dotrzymuje umowy.

Osoby zajmujące się jej upadłością mają prawo sprzedać posiadłość Katie Price, aby spłacić jej długi, jeśli uznają to za stosowne.

Sędzia Paul Greenwood, prowadzący sprawę gwiazdy wyznał, że rozprawa, podczas której Price będzie przesłuchiwana w związku z jej finansami, zostanie wyznaczona na pierwszy dostępny termin po 21 lipca.

Gwiazda miesiącami unikała odpowiedzialności za swoje czyny

Podczas występu w programie Channel 5 Jeremy’ego Vine’a w marcu tego roku Katie Price opowiedziała o swoim bankructwie i zmaganiach ze zdrowiem psychicznym w ostatnich latach.

"Nie należy się wstydzić, jeśli doszło do bankructwa, ponieważ ludzie bankrutują z różnych powodów" - powiedziała wówczas Katie Price.

Gwiazda wyznała również, że przeszła przez załamanie nerwowe.

Podczas poprzedniej rozprawy sądowej w październiku 2020 r. Katie Price przeprosiła sąd, mówiąc:

"Po prostu nie byłam w stanie sobie z tym poradzić ani nie byłam w odpowiednim stanie psychicznym, aby zrozumieć wszystko, co się dzieje".

W kwietniu 2023 roku była modelka po raz piąty uniknęła rozprawy sądowej, podczas której miała odpowiedzieć na pytania dotyczące jej długów wynoszących 3,2 miliona funtów.

Czy tym razem również uniknie odpowiedzialności za swoje czyny?