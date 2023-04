Kiedy jeść święconkę, co do niej włożyć i kiedy iść do kościoła? Ważne pytania o Wielkanoc

Karolina Iwaniuk Życie i styl

Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan. Jednak szczegóły jego celebracji, to ile trwa, kiedy należy iść na mszę i co włożyć do koszyczka ze święconką, to pytania, które trapią część wiernych. Dla wielu osób wciąż niektóre z religijnych i tradycyjnych zasad pozostają niejasne. Postaramy się rozwiać przynajmniej niektóre wątpliwości.

Zdjęcie Wielkanoc to najważniejsze święto w Kościele katolickim / 123RF/PICSEL