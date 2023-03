Święta Wielkanocne wypadają w 2023 roku 9 i 10 kwietnia. Wielu Polaków decyduje się spędzić je w domowym zaciszu w towarzystwie rodziny. Inni jednak traktują ten czas jako okazję do wyjazdu. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszy się Zakopane.

Trudne ostatnie lata

Pielgrzymka zamiast majówki? Wydarzył się tam niejeden cud

Bałkańskie alternatywy dla Chorwacji. Tanio, ciepło i równie pięknie

Polacy kochają ten wakacyjny kierunek. Czy rzeczywiście jest tak tani?

Podkarpackie TOP 5. Uzdrowiska, które na kuracjuszy działają jak magnes W ostatnich latach sytuacja wyglądała nieciekawie. Najpierw w wielkanocnych wyprawach przeszkodziła pandemia, a potem utrudniła je wojna w wyniku napaści Rosji na Ukrainę. W 2022 według danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej obłożone było zaledwie 60 proc. miejsc noclegowych.

Choć i tak nie narzekano - były to bowiem pierwsze od wybuchu pandemii święta Wielkanocne, w czasie których można było spokojnie podróżować i korzystać z oferty hoteli. Dodatkowo inflacja i wzrost cen zniechęciły część klientów.

Nie pomogła również pogoda. Wielkanoc 2022 w Zakopanem upłynęła pod znakiem nagłych opadów śniegu, niskich temperatur i wilgoci. Turyści, którzy zdecydowali się mimo wszystko na przyjazd, spędzali czas raczej na Krupówkach i w restauracjach, a nie na szlakach.

Reklama

Wielkanoc w Zakopanem

Niektórym Zakopane może wydawać się już nieco wyświechtanym miejscem, drogim i tłocznym. Co w takim sprawia, że jego popularność nie słabnie?

Za stolicą Tatr przemawia z pewnością bogata infrastruktura, stojąca na zadowalającym poziomie. Goście płacą, ale i wymagają, więc hotele, apartamenty i kwatery odpowiadają ich potrzebom. Jednocześnie znajdzie się też coś dla tych, którzy wolą wydać nieco mniej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Zakopane to także centrum życia towarzyskiego z restauracjami, licznymi atrakcjami i sklepami. Dodatkowo okoliczne szlaki stanowią solidny argument dla wielbicieli górskich wędrówek, a stoki - przeważnie jeszcze czynne na Wielkanoc - przyciągają amatorów białego szaleństwa.

Czytaj więcej: Wybierasz się do Zakopanego? To może cię zaskoczyć!

Czy będą chętni?

Pomimo średnich wyników za 2022 i fatalnych w 2021 oraz 2020, właściciele hoteli, lokali i obiektów noclegowych liczą na przyjazd turystów. Optymizmu dodaje fakt, iż w czasie ferii Zakopane znowu tętniło życiem, stając się jednym z najchętniej wybieranych przez Polaków miejsc na wypoczynek. Co więcej, w tym roku zdaniem niektórych, Wielkanoc może zbiec się z pojawieniem się w Tatrach wiosennych krokusów, dodających górskim pejzażom uroku.

Niektórzy hotelarze i właściciele kwater przygotowali specjalne wielkanocne pakiety. W ich ramach zapewniony mamy pobyt na trzy lub cztery doby, wyżywienie - w tym oczywiście menu pełne typowych, tradycyjnych wielkanocnych dań - koszyczek wielkanocny z całym asortymentem oraz gdzieniegdzie imprezę taneczną w Wielką Sobotę lub Wielką Niedzielę.

Z drugiej strony tym, co zdecydowanie nie zachęca do przyjazdu do stolicy Tatr, są ceny. Te po raz kolejny wzrosły ze względu na trudną sytuację gospodarczą, większe koszty utrzymania i inflację. Część turystów rozważa więc wyjazd za granicę - do Czech, Słowacji czy w Alpy, gdzie nie zapłacą o wiele więcej, a czasem nawet tyle samo.

Zdjęcie Na Wielkanoc w Dolinie Chochołowskiej mogą pojawić się krokusy / 123RF/PICSEL

Szczególnie tyczy się to osób, które wielkanocny wypoczynek chcą połączyć z zimowymi sportami i wykorzystać ostatnią szansę na to, by pozjeżdżać na nartach lub snowboardzie. Ceny skipassów na popularnych stokach w Polsce, choć niższe niż w sezonie zimowym, nie różnią się zbytnio od tych we Włoszech czy naszych południowych sąsiadów.

Wielkanoc w Zakopanem 2023 - ceny

Jak w takim razie wyglądają ceny w Zakopanem za pobyt w wielkanocny, wydłużony weekend? Najwięcej zapłacimy za wspomniane dedykowane pakiety, z racji tego, że to pełna oferta, nie tylko z dwoma, trzema posiłkami w ciągu dnia, ale także upominkami i zorganizowanym wieczorem.

Cena za taki pakiet z noclegiem od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego dla czteroosobowej rodziny (rodzice z dwójką niepełnoletnich dzieci) to od dwóch do nawet czterech tys. złotych. Niektóre obiekty mają w swoich ofertach także pakiety z pobytem od piątku do wtorku, czyli cztery noce. Taki wyjazd to koszt od trzech do pięciu tys. złotych.

O wiele mniej zapłacimy, jeżeli zdecydujemy się tylko na nocleg, bez specjalnych dodatków. Hotele tradycyjnie będą droższe niż prywatne kwatery czy apartamenty. W tym pierwszych za trzy doby, od piątku do poniedziałku, za cztery osoby trzeba zapłacić od 1800 złotych. Natomiast oferty mniejszych obiektów w serwisach do rezerwowania noclegów zaczynają się od około 800 złotych.

Czytaj więcej: Ceny w Zakopanem miażdżą portfele. 50 zł za kubek grzańca to dopiero początek

Wielkanoc w Zakopanem 2023 - pogoda

Jeżeli chodzi o pogodę na Wielkanoc 2023 w rejonie Zakopanego, to synoptycy nie mają ani dobrych, ani też złych wieści. Według ustaleń naszego serwisu pogoda.interia.pl w Tatrach weekend wielkanocny powinien upłynąć bez opadów czy ekstremalnych zjawisk pogodowych. W przeciwieństwie do roku poprzedniego nie spodziewamy się ataku zimy, śnieżyc czy nagłych spadków temperatur.

Nie ma co jednak nastawiać się na wiosenną aurę. Choć słońce powinno przebijać się spomiędzy chmur, to według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Zakopane w Wielkanoc stanie się nie tylko stolicą polskich gór, ale także stolicą zimna, jako że doświadczy najniższych temperatur w kraju. Termometry wskażą około pięciu do siedmiu stopni.