Przede wszystkim skupić się trzeba na kocich zwyczajach i wynikającym z nich zapotrzebowaniem na płyny. Nasze domowe mruczki, nawet jeśli wyglądają jak puchate kuleczki, są potomkami pustynnych drapieżników. Ewolucyjnie więc przystosowały się do pobierania wody głównie z pożywienia. Stanowi to jednak spore wyzwanie, gdy zwierzak jest karmiony głównie suchą karmą. Ważne jest, aby urozmaicać jego jadłospis i wprowadzać też karmę mokrą. To najprostszy sposób dla lepszego nawodnienia zwierzaka.