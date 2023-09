Spis treści: 01 Kiedy wynajmujący może nie zwrócić kaucji za wynajem mieszkania?

02 Co powinna zawierać umowa najmu, aby dostać zwrot kaucji? Radzi adwokat

03 W jaki sposób możemy się zabezpieczyć, aby otrzymać zwrot kaucji? Ekspert prawny wyjaśnia

Kiedy wynajmujący może nie zwrócić kaucji za wynajem mieszkania?

Wynajem mieszkania lub pokoju jest bardzo popularną usługą. Zazwyczaj podpisujemy umowę z osobą, której nie znamy i trudno jest nam określić jej zamiary. Często problemy pojawiają się dopiero wtedy, gdy nadejdzie czas się pożegnać i opuścić lokum. W jakich okolicznościach wynajmujący może nie zwrócić nam kaucji i jak się przed tym ustrzec? Tę kwestię dla Interii wyjaśnia adwokat Piotr Pajewski.

Kaucja za wynajmowane mieszkanie to nic innego jak bufor finansowy dla wynajmującego. Jeżeli w trakcie trwania najmu najemca wyrządzi szkody, wynajmujący będzie mógł pokryć szkody z kaucji. tłumaczy Adwokat

Zdjęcie Kaucja czasem może być dwukrotnością czynszu za mieszkanie / @proxima-studio / materiał zewnętrzny

Ekspert prawny dodaje, że w ramach kaucji interesy właściciela można zabezpieczyć głównie w dwóch przypadkach:

gdy najemca wyrządzi szkodę w mieszkaniu,

gdy najemca nie chce dotrzymać warunków umowy, np. wycofuje się przed końcem trwania najmu.

Adwokat Piotr Pajewski wyjaśnia, że w niektórych przypadkach najemcy nie będą mogli odzyskać kaucji. Może się to zdarzyć w kilku sytuacjach, zazwyczaj:

kiedy najemca niszczy najęte mieszkanie, w przypadku opuszczenia mieszkania przez najemcę przed zakończeniem umowy,

gdy najemca podnajmuje mieszkanie bez konsultacji (bez zgody) z wynajmującym.

Zdjęcie Kaucja jest zabezpieczeniem wynajmującego, aby np. pokryć koszty remontu, gdy najemna dokona szkód / 123RF/PICSEL



Co powinna zawierać umowa najmu, aby dostać zwrot kaucji? Radzi adwokat

Piotr Pajewski wyjaśnia, jak możemy uniknąć problemów ze zwrotem kaucji. Tłumaczy, że w pierwszej kolejności warto spisać umowę najmu mieszkania na papierze (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron).

Brzmi na rzecz oczywistą, a nie zawsze nią jest. tłumaczy specjalista prawny

Ekspert dodaje, że wszelkie ustalenia ustne lub telefoniczne oznaczają, że najemca jest na straconej pozycji, zwłaszcza jeśli wpłacił wynajmującemu kaucję, ale nie otrzymał tego potwierdzenia. Natomiast drugim warunkiem, jaki wymienia Piotr Pajewski, jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, opisującego możliwie szczegółowo przedmiot najmu.

Pomimo wszelkich środków ostrożności wynajmujący mogą unikać zwrotu kaucji w terminie jej wymagalności. Co wtedy? Należy zażądać zwrotu kaucji, a gdyby to nie pomogło, złożyć pozew o zwrot pieniędzy. wyjaśnia Piotr Pajewski

Zdjęcie Wynajmując mieszkanie najczęściej podpisujemy umowę najmu okazjonalnego / Getty Images

Adwokat tłumaczy, że żądanie zwrotu kaucji powinno mieć formę pisemną i zawierać takie dane jak:

żądana kwota, termin płatności (np. 10 dni),

numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona kaucja.

Wyjaśnia, że takie wezwanie może zostać dostarczone przez najemcę wynajmującemu osobiście lub przesłane listem poleconym w celu zabezpieczenia dowodu wysłania pisma.



Zdjęcie Każdą umowę należy spisać / 123RF/PICSEL

W jaki sposób możemy się zabezpieczyć, aby otrzymać zwrot kaucji? Ekspert prawny wyjaśnia

Adwokat Piotr Pajewski doradza, jak można bezstronnie ocenić stan mieszkania przed rozpoczęciem umowy wynajmu i po jej zakończeniu. W tym celu najlepszym sposobem jest dołączenie protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania do umowy. Tłumaczy, że w tym dokumencie, który równie dobrze może być rozwinięciem umowy najmu, wynajmujący i najemca analizują oględziny mieszkania i wypisują wszelkiego rodzaju problemy, które mogą wystąpić w mieszkaniu. Przy tego typu czynności warto mieć ze sobą bezstronną osobę (świadka), który w razie problemów obiektywnie wskaże czy wynajmujący ma rację, czy też nie.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej, nagranie wideo, przed rozpoczęciem wynajmu jest dodatkową opcją. Dzięki temu najemca ma zabezpieczenie na wypadek roszczeń wynajmującego. wyjaśnia Adwokat

Zdjęcie Zdjęcia i film najlepiej zrób przy osobie wynajmującej mieszkanie, będzie to zabezpieczeniem kaucji / @phonlamaiphoto / materiał zewnętrzny

Ekspert prawny zwraca uwagę, że wynajmujący nie może potrącić z kaucji kosztów remontu, które wynikają z codziennego zużycia lokalu. Oczywiście w przypadku problemów, będzie on kwestionował, co jest normalnym zużyciem, a co nim nie jest.

Nie da się wyeliminować ryzyka, iż wynajmujący zachowa się w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, jednak gdy przestawimy mu swoje racje, typu protokół zdawczo-odbiorczy, zdjęcia, czy przypomnimy, że mieliśmy świadka przy sporządzaniu protokołu, to zastanowi się on dwa razy czy nie lepiej nie zachować się właściwie i nie narażać na koszty przegranego procesu przed sądem. tłumaczy adwokat

Piotr Pajewski radzi, że warto pamiętać, że kaucja jest depozytem pieniężnym na czas trwania umowy najmu. Jeśli najemca przestrzega warunków i nie spowoduje żadnych szkód, otrzyma zwrot pieniędzy. Zgodnie z prawem wynajmujący ma trzydzieści dni na zwrócenie kaucji, która została pobrana, po zakończeniu umowy.

Jeśli jednak obie strony uzgodnią, że kaucja będzie traktowana jako czynsz za ostatni miesiąc wynajmu, właściciel może również nie oddać jej najemcy. To możliwe, jeśli najemca oddaje mieszkanie w nienaruszonym stanie. mówi adwokat

Zdjęcie / Getty Images

