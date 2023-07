Spis treści: 01 Często wybierany region Chorwacji pod zakup domu. Widoki są zniewalające

Często wybierany region Chorwacji pod zakup domu. Widoki są zniewalające

Dalmacja Północna jest często wybieranym kierunkiem przez polskich turystów szukających miejsca na tygodniowy urlop. Jednak zainteresowanie Polaków w ostatnim czasie zyskał również tamtejszy rynek nieruchomości. Region ten doceniany jest przez nich przede wszystkim za malownicze krajobrazy i wybrzeże rozciągające się wzdłuż Adriatyku.

Zdjęcie Zadar, Chorwacja / Getty Images

Na kupno lokum za granicą decydują się często miłośnicy plaż, którzy mogą mieć wtedy wszystkie dobrocie Dalmacji na wyciągnięcie ręki. Kupców przyciągają również lazurowe wody i liczne wyspy. Mieszkania w Dalmacji chętnie wybierane są także przez osoby, które lubią aktywnie spędzać czas, gdyż Chorwacja oferuje wiele sportów wodnych, skałek wspinaczkowych, jezior i szlaków górskich. Jak się okazuje, to bardzo ciekawy kierunek, nie tylko pod kątem wycieczkowym, ale również inwestycyjnym.

Mamy sporo ofert domów w dobrej cenie, najwięcej w Północnej Dalmacji w rejonie Sibenika (Vodice) i w regionie Zadaru (Zaton, Nin), a także na wyspie Pag i Vir. specjaliści biura nieruchomości chorwacjanieruchomosci.pl

Zdjęcie Dom w Dalmacji nad morzem / Biuro nieruchomości chorwacjanieruchomosci.pl / materiał zewnętrzny

Ile kosztują domy w Chorwacji? Środek kraju to dobry wybór. Eksperci podają ku temu słuszny powód

Specjaliści biura nieruchomości chorwacjanieruchomosci.pl należącego do GRUPA POLSKICH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. w rozmowie z Interią wytłumaczyli, jakie są ceny chorwackich domów i od czego są one zależne. Wyjaśniają, że koszty są zależne przede wszystkim od lokalizacji lokum.

Na ten przykład w okolicy Osijeku lub w Slavonii można zakupić dom gotowy do wprowadzenia się i z pełnym umeblowaniem już za kwotę poniżej 95 000 EUR i cieszyć się spokojem okolicznych wsi, mając możliwość dojazdu do Zagrzebia. mowią eksperci

Specjaliści dodają, że należy pamiętać, że są to jednak miejsca najdalej wysunięte na wschód Chorwacji, gdzie w pobliżu swoje granice mają takie kraje jak Węgry, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina.

Warto zaznaczyć, że na niską cenę domów w Chorwacji wpływ ma m.in. nieuregulowany stan prawny nieruchomości. Bardzo wiele tego rodzaju nieruchomości jest na rynku, dlatego nie warto szukać domów do kupienia na własną rękę. zaznaczają eksperci

Eksperci radzą, że jeśli ktoś może przeznaczyć na zakup domu odrobinę więcej i interesują go góry, lasy, jeziora oraz sielski spokój, to świetną lokalizacją jest środek Chorwacji. Dodają, że ceny w Kvarnerze, a dokładniej w żupanii licko-seńskiej, w której znajdują się niesamowite Plitvickie Jeziora kształtują się w przedziale od 100 000 EUR do 160 000 EUR. Mówią również, że jeżeli komuś marzy się dom w przystępnej cenie i niedaleko od wody, to powinien zdecydowanie wybrać Senj i jej okoliczne miejscowości. Tam cena za dom o wielkości 95 m² jest zbliżona do 150 000 EUR.

Zdjęcie Widok z lotu ptaka na jeziora plitwickie w Chorwacji / 123RF/PICSEL

Specjaliści wskazali także rejony, w których koszty będą sporo wyższe.

Bez wątpienia ceny domów na Istrii oraz w stolicy kraju, czyli w Zagrzebiu plasują się bardzo wysoko. dodają eksperci

Wyjaśniają, że ich koszt wynosi 2150 EUR/m². Dodają, że najdroższe jednak potrafią być domy wzdłuż południowego wybrzeża kraju. W Dalmacji domy z widokiem na Morze Adriatyckie mogą osiągać cenę nawet 7300 EUR/m².

Morze w Chorwacji ma to do siebie, że jest słone, nie tylko w smaku, ale także w swojej cenie. Jeżeli ktoś zakochał się w widoku na turkusowe morze wraz z oddalonymi wyspami, to potrafi wydać kosmiczne pieniądze, aby ten krajobraz mieć tylko dla siebie. tłumaczą specjaliści

Zdjęcie Pokój z widokiem na Adriatyk / Biuro nieruchomości chorwacjanieruchomosci.pl / materiał zewnętrzny

Przeglądając oferty domów nad Bałtykiem na stronach internetowych typu OLX lub Otodom, również można znaleźć domy nawet za ok. 600 tys. zł. Jednak wiele z nich potrzebuje remontu lub znajduje się w lokalizacji oddalonej o kilka kilometrów od morza lub od centrum. Ceny chorwackich nieruchomości mogą wydać się zbliżone do tych nad polskim morzem. Jeżeli jednak doradzimy się specjalisty z dziedziny nieruchomości, to może pomóc nam nie przepłacić i znaleźć "perłę" za przystępną cenę.

Zdjęcie Widok z tarasu chorwackiego domu / Biuro nieruchomości chorwacjanieruchomosci.pl / materiał zewnętrzny

Jakie nieruchomości najchętniej wykupują Polacy w Chorwacji? Eksperci nie ma żadnych wątpliwości

Z własnej nieruchomości w Chorwacji można czerpać wiele korzyści, zaczynając od zarobków na wynajmie mieszkania, a kończąc na wprowadzeniu się do wymarzonego domu z basenem. Specjaliści biura nieruchomości w rozmowie z Interią powiedzieli, na jaki zakup najczęściej decydują się Polacy.

Polacy o wiele bardziej decydują się na zakup domów, aniżeli mieszkań w Chorwacji. zdradzają eksperci

Zdjęcie Istria, Chorwacja / Getty Images

Tłumaczą, że najczęściej wybierają mniejsze powierzchniowo domy do prywatnego zamieszkania lub też o większym metrażu, z którego są w stanie uzyskać podział domu na kilka apartamentów pod wynajem w okresie wakacyjnym i mieć zwrot z inwestycji. Jeśli decydują się na zakup mieszkania, to zazwyczaj jest przeznaczone pod wynajem. Czasem wybierają także domy z basenem oraz działki budowlane pod budowę.

Mamy już także klientów, którzy zamieszkują w Chorwacji przez większą część roku, a także takich, którzy przeprowadzili się na stałe. wyjaśniają specjaliści

Zdjęcie Dom z widokiem na Paljeski Most / Biuro nieruchomości chorwacjanieruchomosci.pl / materiał zewnętrzny

Przeprowadzka do Chorwacji. O czym należy pamiętać?

Można powiedzieć, że Polacy wręcz pokochali Chorwację pod wieloma względami. Niektórzy na tyle, aby się tam przeprowadzić. Jednak zamieszkanie w innym kraju, to bardzo poważna decyzja, którą należy podjąć na spokojnie. Warto udać się wcześniej do Chorwacji zarówno w sezonie wysokim, jak i niskim, aby rozeznać się, jak wygląda tam prawdziwe życie. Polacy bez problemu mogą przebywać w tamtejszym kraju przez 90 dni.

Zdjęcie Tradycyjna zewnętrzna kuchnia do przygotowywania peki, prosiąt i jagnięciny / Biuro nieruchomości chorwacjanieruchomosci.pl / materiał zewnętrzny

Decydując się na dłuższy wyjazd, trzeba mieć zezwolenie przynajmniej na pobyt czasowy. Aby takowy uzyskać, trzeba udać się na komendę policji do jednostki ds. ludności i wypełnić odpowiedni wniosek. Należy zabrać ze sobą:

dowód tożsamości,

zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym,

dokumentację celu pobytu.

Warto dodać, że trzeba mieć również tzw. dowód zamieszkania, czyli umowę kupna lub najmu lokum. Decydując się na zakup domu w Chorwacji, warto skierować się po pomoc do biura nieruchomości, gdyż może być nam potrzebny tłumacz lub prawnik.

Zdjęcie Dom na wyspie Hvar / Biuro nieruchomości chorwacjanieruchomosci.pl / materiał zewnętrzny

