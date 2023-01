Spis treści: 01 Kiedy wypada tłusty czwartek 2023?

02 Tłusty czwartek i krótka historia pączków

03 Dlaczego tłusty czwartek jest w czwartek?

04 Alternatywy dla pączków w tłusty czwartek

05 Co możemy wybrać zamiast pączków?

Kiedy wypada tłusty czwartek 2023?

Tłusty czwartek jest świętem ruchomym, którego data zależy od daty Wielkanocy. W 2022 roku święto łasuchów wypadało 24 lutego. A w 2023 roku tłusty czwartek przypada wcześniej, bo 16 lutego. Dzień ten rozpoczyna także ostatni tydzień karnawału.

Szacuje się, że każdy Polak właśnie w tłusty czwartek zjada średnio 2,5 pączka, co przekłada się na ok.100 mln pączków w skali kraju! Na ich produkcję zużywa się po ok. 500 ton cukru i masła, 2,5 tysiąca mąki pszenicznej, 1,3 mln litrów mleka oraz około 25 mln jaj.

Jeśli na co dzień odżywiamy się prawidłowo i trzymamy dobrą wagę, to oczywiście jeden pączek czy kilka faworków dla tradycji nie zaszkodzi. Dobrze jednak potem np. pójść na spacer, by spalić kalorie. powiedziała w rozmowie z Interią dietetyk Magdalena Makarowska W tym dniu cieszą się popularnością także faworki, znane również pod nazwą chrust lub chruściki. Tłusty czwartek to czas, gdy możemy objadać się do woli. I chociaż pączki to słodycze o wysokiej kaloryczności, która waha się między 200 a 400 kcal, to nikt tego nie liczy. Jak głosi ludowe porzekadło: kto nie zje w tłusty czwartek ani jednego pączka, temu nie będzie wiodło w życiu.

Tłusty czwartek i krótka historia pączków

Historia tłustego czwartku sięga czasów starożytności. Pączki były znane jeszcze w starożytnym Rzymie. Spożywano je podczas świętowania odejścia zimy i nadejścia wiosny. W czasach przedchrześcijańskich, zwłaszcza w kulturze słowiańskiej, był zwyczaj jadania tłustych wypieków z okazji ważnych uroczystości. Jednak początkowo pączki nie były przygotowane na słodko, lecz nadziewane słoniną i boczkiem i mięsem. Do tego przekąskę obficie zapijano wódką. Przepis na słodkie pączki prawdopodobnie jest zapożyczeniem z kuchni arabskiej. Dopiero w połowie XVI wieku zaczęto dodawać dżem i marmoladę.

Zwyczaj jedzenia pączków, zwanych wówczas pampuchami, pojawił się w Polsce w XVII wieku, głównie w miastach i na dworach. Wtedy po raz pierwszy użyto do wypieku drożdży, przez co ciasto stało się bardziej puszyste, a pączki zyskały kulisty kształt. Dopiero pod koniec XIX wieku tłusty czwartek zaczęli obchodzić na wsiach. Dawniej robiąc te słodkie drożdżowe ciastka, do środka niektórych wkładano orzechy i migdały. Według tradycji osoba, która trafiła na pączek z "niespodzianką" miała cieszyć się szczęściem i dostatkiem przez cały następny rok.