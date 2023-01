Spis treści: 01 Faworki, które powstały przez przypadek

02 Faworki: Przepis babci

03 Tradycyjne faworki z przepisu babci: Przygotowanie

Faworki, inaczej chrust to słodkie, cienkie i chrupiące ciastka, których nazwa pochodzi od poznańskiej piekarni Fawor. To właśnie jej cukiernicy po raz pierwszy usmażyli faworki, które - jak podaje „legenda” - powstały przez zupełny przypadek. Młody cukiernik smażył pączki i przypadkowo wrzucił do rozgrzanego oleju wąski pasek ciasta. Gdy go wyjął, pasek ukształtował się w warkocz. Postanowił więc posypać go cukrem i zjeść - ku swojemu zaskoczeniu stwierdził, że ciastko jest pyszne.

Magda Gessler dodaje ten składnik do rosołu! Poprawia smak i leczy! Początkowo faworki wyrabiane były właśnie z ciasta na pączki, z biegiem czasu mistrzowie dopracowali przepis, tak by były cienkie i chrupiące.

Faworki cieszą się największą popularnością w tłusty czwartek, który w tym roku świętować będziemy 16 lutego. Już dziś warto więc poznać sprawdzony, babciny przepis na faworki i przygotować własne, domowe słodkości.

Zdjęcie Gotowe faworki posyp cukrem pudrem / 123RF/PICSEL

Składniki 320 g mąki pszennej tortowej

120 g śmietany kwaśnej 18% lub 12 %

4 żółtka jajek

2 łyżki (30 ml) mocnego alkoholu

1 płaska łyżka masła

1 łyżka cukru pudru

pół łyżeczki cukru waniliowego

szczypta soli

Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Dodatkowo należy przygotować około 600 g smalcu lub oleju do smażenia oraz cukier puder do obsypania faworków.

Do dużej miski wsyp przesianą mąkę pszenną, cukier, cukier waniliowy i szczyptę soli. Całość wymieszaj. Dodaj żółtka, śmietanę i mocny alkohol, dzięki któremu ciasto nie będzie wchłaniało tłuszczu. Wymieszaj wszystkie składniki i ugnieć ciasto aż będzie jednolicie gładkie i zwarte. Rozwałkuj ciasto (bardzo cienko) i wycinaj z niego paski o szerokości 2,5-3 cm, przekrawaj je ukośnie w poprzek na około 10 - 14 cm, a na środku każdego paska rób około 7 cm nacięcie, przez które przewlekaj jeden koniec ciasta. Formuj faworki. W dużym garnku rozgrzej tłuszcz do temperatury około 170 - 180 stopni C. Ostrożnie wkładaj na rozgrzany tłuszcz po kilka faworków, partiami. Smaż faworki z obu stron na rumiano przez około 30 do 50 sekund z jednej strony i góra 30 sekund z drugiej strony. Gotowe faworki układaj na ręczniku papierowym, w celu odsączenia z nadmiaru tłuszczu. Gdy ostygną, posyp je obficie cukrem pudrem!

Smacznego!

