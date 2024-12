Sylwestrowa noc jest pełna magii i symboliki, a każdy region ma swoje sposoby na przyciągnięcie pomyślności. Od Hiszpanii po Japonię, ludzie wykonują gesty i rytuały, które często przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Niektóre z nich mogą wydawać się zabawne, inne są głęboko zakorzenione w lokalnych wierzeniach i kulturze. Oto najciekawsze z nich.

Jedzenie 12 winogron w Hiszpanii

Kiedy zegar wybija północ, Hiszpanie sięgają po winogrona. Ważne jest, by w trakcie 12 uderzeń zegara zjeść 12 owoców - jeden za każdy miesiąc nadchodzącego roku. Ta tradycja, znana jako "las doce uvas de la suerte", narodziła się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź na nadmiar winogron w regionie Alicante. Zgodnie z wierzeniami każde winogrono symbolizuje pomyślność w jednym z dwunastu miesięcy roku. Ważne jest jednak, by zdążyć skonsumować je w rytm bijącego zegara - to gwarantuje sukces!

Jedzenie 12 winogron od jakiegoś czasu stało się także niezwykle popularne na TikToku i w swoich materiałach twórcy dzielą się filmikami, na których jedzą pod stołem te owoce w nadziei na pomyślność w nowym roku. Trend szybko dotarł także do Polski i wiele osób praktykuje ten hiszpański rytuał podczas zabawy sylwestrowej.

W Hiszpanii, gdy wybija północ, trzeba schować się pod stołem i zjeść 12 winogron, które symbolizują nadchodzące miesiące nowego roku 123RF/PICSEL

Czerwona bielizna na szczęście i miłość

We Włoszech, Hiszpanii czy w krajach Ameryki Południowej, jak np. w Meksyku, sylwestrowy wieczór nie może się odbyć bez założenia czerwonej bielizny. Ten zwyczaj sięga czasów starożytnych i ma związek z symboliką koloru czerwonego - barwy miłości, pasji i ochrony przed złymi duchami. Aby magia zadziałała, bielizna powinna być nowa, a najlepiej otrzymana w prezencie. Co ciekawe, w różnych kulturach kolor ten może też oznaczać zdrowie i energię, co czyni go uniwersalnym symbolem pomyślności.

Skakanie z krzesła w Danii

Duńczycy mają nietypowy zwyczaj skakania z krzesła dokładnie o północy. Rytuał ten ma symbolizować "wskakiwanie" w szczęśliwy nowy rok. Wierzą, że taki gest przynosi powodzenie i odsuwa nieszczęścia. To rytuał, który łączy elementy zabawy z wiarą w moc gestów symbolicznych. Co ciekawe, tradycja ta bywa często praktykowana podczas rodzinnych imprez, gdzie każdy uczestnik dodaje do niej swoje własne interpretacje.

Pieniądze w butach w Rosji

W Rosji jednym z rytuałów związanych z pomyślnością finansową jest umieszczanie monet lub banknotów w butach podczas sylwestrowej nocy. Wierzy się, że ten gest przyciąga bogactwo i stabilność finansową w nadchodzącym roku. Podobny zwyczaj praktykowany jest również w Grecji, gdzie pieniądze wkłada się pod poduszkę. Współcześnie rytuał ten ma też bardziej praktyczny wymiar - przypomina o konieczności planowania finansowego na przyszłość.

W Rosji, z okazji Sylwestra, wkłada się do butów pieniądze 123RF/PICSEL

Rozbijanie talerzy w Grecji

W Grecji sylwester to czas radości i celebrowania nowego początku, a jednym z bardziej nietypowych zwyczajów jest rozbijanie talerzy. Ten rytuał wyraża przede wszystkim wiarę w pomyślność, a rozbijanie talerzy przy drzwiach lub w pobliżu domu symbolizuje odpędzenie pecha i nieszczęścia. Zwyczaj ten ma długą historię, sięgającą starożytnych tradycji greckich, kiedy to rzucano przedmioty jako ofiarę dla bogów w celu zapewnienia ich przychylności.

Otwieranie drzwi o północy w Szkocji

W Szkocji, gdzie noworoczne obchody znane są jako Hogmanay, popularnym zwyczajem jest otwieranie drzwi o północy, aby pozwolić odejść staremu rokowi i zaprosić nowy. Towarzyszy temu rytuał pierwszego gościa, tzw. "first footing" - osoba, która jako pierwsza przekroczy próg domu w nowym roku, ma zapewnić domownikom szczęście i dostatek. Najbardziej pożądanym gościem jest mężczyzna o ciemnych włosach, który przynosi drobne podarki, takie jak chleb czy węgiel, symbolizujące jedzenie i ciepło w nadchodzących miesiącach.

W Szkocji bardzo popularne jest otwieranie drzwi. Ten symboliczny gest sprawia, że stary rok odchodzi i robi miejsce dla nowego 123RF/PICSEL

Sylwester - czas magii i nadziei

Każdy rytuał sylwestrowy, niezależnie od tego, skąd pochodzi, łączy jedno - wiarę w moc nowego początku. Dla jednych są to zabawne przesądy, dla innych - poważne praktyki. Bez względu na to, w co wierzymy, sylwester to idealny moment, by spojrzeć z nadzieją na nadchodzący rok. Może warto w tym roku spróbować jednego z tych rytuałów i przekonać się, czy rzeczywiście przynoszą szczęście?

