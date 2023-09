Spis treści: 01 500 plus dla seniora - co to za dodatek?

02 500 plus dla seniora - zmiany

03 500 plus dla seniora – kto może dostać?

04 500 plus dla seniora - ile można dostać?

05 500 plus dla seniora - kiedy jest wypłacane?

06 500 plus dla seniora - wniosek

500 plus dla seniora to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatek obowiązuje od października 2019 roku. Ma być on wsparciem dla osób, które z powodu ograniczeń psychicznych lub fizycznych są niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

500 plus dla seniora - zmiany

Wysokość świadczenia przyznawana jest na podstawie kryterium dochodowego. Wyznaczony jest więc próg uprawniający do otrzymania wsparcia pieniężnego. W 2022 roku wynosił on 1896,13 zł brutto miesięcznie. W marcu 2023 roku natomiast wzrósł on do 2157,80 zł brutto na miesiąc i tyle wynosi do tej pory.

Od 2024 roku zajdą natomiast zmiany. Próg uprawniający do otrzymania 500 plus dla seniora ponownie wzrośnie. Według "Faktu" kryterium dochodowe wzrośnie do 2423,41 brutto. Przewidywany jest także podniesienie wysokości świadczenia o co najmniej wskaźnik prognozowanej inflacji. Wynosi on 12,3 proc.

500 plus dla seniora – kto może dostać?

Potoczne 500 plus dla seniora tak naprawdę może dostać nie tylko senior. Świadczenie przysługuje osobie, która ukończyła 18. rok życia i jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz:

nie jest uprawniona do świadczeń pieniężnych (jak m.in. emerytura, renta, zasiłek) lub jest do nich uprawniona, ale ich wysokość nie przekracza 2157,80 zł brutto;

ma obywatelstwo polskie, prawo pobytu, prawo stałego pobytu lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce;

zamieszkuje w Polsce.

Mimo spełniania tych warunków niektórzy nie otrzymają pieniędzy. 500 plus dla seniora nie otrzymają osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest jednak kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

500 plus dla seniora - ile można dostać?

Wysokość wypłacanego 500 plus dla seniora jest uzależniona od dochodu. Obecnie maksymalną stawkę świadczenia, czyli 500 zł, mogą dostać osoby, których łączna wysokość dochodów nie przekracza 1657,80 zł brutto miesięcznie. Po przekroczeniu tej kwoty wsparcie pieniężne jest obniżane według zasady "złotówka za złotówkę".

Zdjęcie Aby otrzymać 500 plus dla seniora, przede wszystkim należy złożyć wniosek / Arkadiusz Ziolek / East News

500 plus dla seniora - kiedy jest wypłacane?

Decyzja o przyznaniu wsparcia wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. 500 plus dla seniora wypłacane jest od miesiąca, w którym zostały spełnione wymagane warunki. Będzie to jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został dostarczony wniosek.

500 plus dla seniora - wniosek

Aby otrzymać 500 plus dla seniora, przede wszystkim należy złożyć wniosek. Dostępny jest ona na stronie www.zus.pl oraz w jednostkach organizacyjnych ZUS. Poza wnioskiem należy dostarczyć dokumenty, które potwierdzą niezdolność do samodzielnej egzystencji. Może to być więc:

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o zaleczeniu do I grupy inwalidów przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia;

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;

orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby;

dokument potwierdzający wysokość przyznawanego świadczenia zagranicznego, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Jednakże to nie wszystko. W dokumentacji powinien się znaleźć też prawomocny wyrok sądu o przyznaniu prawa do dodatku pielęgnacyjnego.

Czytaj także: Trzy świadczenia od ZUS, o których mało kto wie. Sprawdź, czy należy ci się przydział

Jeśli wnioskodawca nie posiada orzeczenia, które potwierdza niezdolność do samodzielnej egzystencji lub upłynął okres, na który zostało wydane, dokumentacja powinna zawierać:

zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wydane przez lekarza, ale nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku;

dokumentację medyczną i wszelkie inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji;

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komplet dokumentów do otrzymania 500 plus dla seniora należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków wymaganych do przyznania świadczenia. Składać je można osobiście lub przez pełnomocnika do dowolnej jednostki organizacyjnej ZUS. Można to zrobić także poprzez operatora pocztowego.

Źródło: zus.pl, biznes.interia.pl