Monika Mrozowska: prywatnie i zawodowo

Monika Mrozowska swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła już jako dziecko. Ogromną popularność zyskała za sprawą serialu "Rodzina zastępcza", w którym przed laty wcielała się w rolę Majki, najstarszej córki Kwiatkowskich.

Zdjęcie W serialu „Rodzina zastępcza” Monika Mrozowska przed laty wcielała się w rolę Majki / Prończyk / AKPA

Ile dzieci ma Mrozowska?

Praca na planie produkcji szybko otworzyła jej drzwi do dalszej kariery, a wkrótce aktorka zaczęła otrzymywać kolejne zawodowe propozycje. Gwiazda mocno skupiła się na swojej pracy, nie zapominając przy tym jednak o życiu rodzinnym. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że rodzina jest dla niej bardzo ważna.

Monika Mrozowska jest dumną mamą czwórki dzieci. W 2003 roku powitała na świecie swoją pierwszą pociechę, córkę Karolinę, a siedem lat później kolejną, Jagodę. Ojcem dziewczynek jest Maciej Szaciłło. W 2014 roku na świat przyszedł pierwszy syn aktorki, Józef, owoc związku z Sebastianem Jaworskim. W 2021 roku aktorka oraz Maciej Auguścik-Lipka powitali na świecie syna Lucjana.

Monika Mrozowska szaleje w Grecji. W komentarzach burza

Pomimo natłoku codziennych obowiązków gwiazda pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Jej profil w mediach społecznościowych bacznie śledzi ponad 175 tys. obserwujących, którzy z uwagą przyglądają się kolejnym poczynaniom swojej ulubienicy.

Obecnie Monika Mrozowska szaleje na wakacjach w Grecji. Słoneczna pogoda i chwila wytchnienia zdają się działać na nią wyjątkowo korzystnie, gdyż aktorka wręcz zachwyca swoim wyglądem. Na jej instagramowym profilu pojawiło się właśnie zdjęcie, które wprawiło internautów w niemałe osłupienie.

Monika Mrozowska w Grecji. Pochwaliła się zdjęciem w bikini

Monika Mrozowska opublikowała w sieci odważne zdjęcie. Gwiazda zapozowała w skąpym bikini, pokazując światu swoją sylwetkę. A tej można jej jedynie pozazdrościć!

"Gdy starszy syn Józef robi Ci TYLKO 4 zdjęcia, to masz marne szanse, że któreś będzie się nadawać do publikacji. "CHODZĘ W KOSTIUMIE KĄPIELOWYM PRZY DZIECIACH" edycja 2K23!" - napisała pod zdjęciem.

Pod fotografią w mig zaroiło się od komentarzy. Internauci wręcz przecierają oczy ze zdumienia. "Cztery ciąże i taka figura to skandal! Serio nie wiem czy Cię lubię", "Najlepszy przykład, że ciało niektórych kobiet jest stworzone do rodzenia dzieci, mama czwórki - figura nastolatki, zachwycam się niezmiennie", "Jak się ma taką figurę to czy się jest czy nie jest mamą trzeba pokazać", "Powinnaś kobieto częściej chodzić w mini, jesteś super zgrabna" - piszą zachwyceni fani. Bez dwóch zdań, Monika Mrozowska zachwyca swoją figurą.

